26.09.2025

09:39

Заборављено женско име се враћа у моду
Фото: Pixabay

Иако су данас веома популарна модерна, кратка имена која имају интернационални призвук и лако их је изговорити у различитим крајевима свијета, чини се да се враћају у моду и стара српска имена.

Поред оних класичних попут Марија и Милица која су увијек мање или више заступљена, једно женско име на које смо заборавили, поново се враћа у моду. У питању је име Василиса и може бити диван избор за вашу будућу принцезу, нарочито што се вјерује да дјевојчице које носе ово име красе и дивне особине.

Име Василиса је старогрчког поријекла. Вјерује се да је настало од грчке ријечи 'басилеус' што значи 'краљица', 'суверен' или 'врховни владар'. Одатле долази и буквалан превод - 'краљица' или 'краљева жена'.

Према вјеровању, дјевојчице које добију име Василиса су моћне и имају тврдоглаву природу, племените амбиције и лидерске квалитете. Мекоћа, самопожртвованост, мудрост и женственост су главне особине дјевојчица које носе ово име.

Мода јесен

Занимљивости

Ова три датума у октобру мијењају све

Сматра се и да дјевојке са овим именом ријетко говоре лоше, понашају се искључиво по својој савјести, наравно праве понекад и грешке, али минималне, и труде се да сви око њих буду задовољни.

Име Василиса је некада било веома популарно и постало је познато првенствено захваљујући руским народним причама.

