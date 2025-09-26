Заборављено женско име се враћа у моду

26.09.2025
Иако су данас веома популарна модерна, кратка имена која имају интернационални призвук и лако их је изговорити у различитим крајевима свијета, чини се да се враћају у моду и стара српска имена.
Поред оних класичних попут Марија и Милица која су увијек мање или више заступљена, једно женско име на које смо заборавили, поново се враћа у моду. У питању је име Василиса и може бити диван избор за вашу будућу принцезу, нарочито што се вјерује да дјевојчице које носе ово име красе и дивне особине.
Име Василиса је старогрчког поријекла. Вјерује се да је настало од грчке ријечи 'басилеус' што значи 'краљица', 'суверен' или 'врховни владар'. Одатле долази и буквалан превод - 'краљица' или 'краљева жена'.
Према вјеровању, дјевојчице које добију име Василиса су моћне и имају тврдоглаву природу, племените амбиције и лидерске квалитете. Мекоћа, самопожртвованост, мудрост и женственост су главне особине дјевојчица које носе ово име.
Сматра се и да дјевојке са овим именом ријетко говоре лоше, понашају се искључиво по својој савјести, наравно праве понекад и грешке, али минималне, и труде се да сви око њих буду задовољни.
Име Василиса је некада било веома популарно и постало је познато првенствено захваљујући руским народним причама.
