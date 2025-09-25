У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

Извор:
Она
25.09.2025
19:27
Коментари:0
Проблеми са неплодношћу муче милионе парова широм свијета. Потпомогнута репродукција ријетко успијева из првог пута, а како године пролазе, нада лако почне да блиједи.
Ипак, постоје приче које подсјећају да чуда не познају границе. Једна од њих је животна прича познате грчке глумице и пјевачице Ане Цукале, јавности најпознатије по улози Мелек у серији "Не говори збогом".
Ана је постала мајка у 51. години, након дугог и болног пута ВТО испуњеног неуспјесима, тугом и сумњом, али и непоколебљивом вјером.
Република Српска
Минић сутра са Мацутом у Бањалуци
Десет година живјела је у Сједињеним Државама са супругом, пијанистом Григорисом Постосом. Ипак, када су одлучили да покушају поново, вратили су се у Грчку, и тамо започели нове поступке вантјелесне оплодње.
Након два неуспјешна покушаја, трећи им је донио оно о чему су сањали. Дана 4. августа 2025. године, Ана је родила здравог дјечака.
- Када су ми рекли да сам трудна, онесвијестила сам се. Када сам дошла себи, одмах сам позвала мужа. Обоје смо плакали јер нисмо могли да вјерујемо да нам се остварила највећа жеља у животу, признала је глумица.
Друштво
Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци
Први покушај није успио, други је морао бити прекинут због психолошких тешкоћа. Након пандемије, одлучила је да крене испочетка: промијенила је исхрану, повратила снагу и рекла себи, сада је вријеме.
- Мој син је чудо. Захвална сам Богу, јер вјерујем да ми се догодило нешто што је изван науке и људског разума, поручила је Ана.
Иако је касно постала мајка, не жели да јој син остане јединац. Спремна је да поново прође кроз исте медицинске процедуре како би му родила брата или сестру.
Регион
Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив
Ова прича носи снажну поруку свима који се боре са неплодношћу: не губите наду. Чуда можда касне, али увијек стигну у право вријеме.
Породица
1 д0
Породица
1 д0
Породица
1 д0
Породица
2 д0
Најновије
Најчитаније
21
05
21
05
21
01
20
44
20
27
Тренутно на програму