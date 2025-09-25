Logo

У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

Извор:

Она

25.09.2025

19:27

Коментари:

0
У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''
Фото: Pixabay

Проблеми са неплодношћу муче милионе парова широм свијета. Потпомогнута репродукција ријетко успијева из првог пута, а како године пролазе, нада лако почне да блиједи.

Ипак, постоје приче које подсјећају да чуда не познају границе. Једна од њих је животна прича познате грчке глумице и пјевачице Ане Цукале, јавности најпознатије по улози Мелек у серији "Не говори збогом".

Ана је постала мајка у 51. години, након дугог и болног пута ВТО испуњеног неуспјесима, тугом и сумњом, али и непоколебљивом вјером.

Саво Минић

Република Српска

Минић сутра са Мацутом у Бањалуци

Повратак у Грчку због вантјелесне оплодње

Десет година живјела је у Сједињеним Државама са супругом, пијанистом Григорисом Постосом. Ипак, када су одлучили да покушају поново, вратили су се у Грчку, и тамо започели нове поступке вантјелесне оплодње.

Након два неуспјешна покушаја, трећи им је донио оно о чему су сањали. Дана 4. августа 2025. године, Ана је родила здравог дјечака.

- Када су ми рекли да сам трудна, онесвијестила сам се. Када сам дошла себи, одмах сам позвала мужа. Обоје смо плакали јер нисмо могли да вјерујемо да нам се остварила највећа жеља у животу, признала је глумица.

Новац

Друштво

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

Промјене које су донијеле резултат

Први покушај није успио, други је морао бити прекинут због психолошких тешкоћа. Након пандемије, одлучила је да крене испочетка: промијенила је исхрану, повратила снагу и рекла себи, сада је вријеме.

- Мој син је чудо. Захвална сам Богу, јер вјерујем да ми се догодило нешто што је изван науке и људског разума, поручила је Ана.

Нова нада за друго дијете

Иако је касно постала мајка, не жели да јој син остане јединац. Спремна је да поново прође кроз исте медицинске процедуре како би му родила брата или сестру.

прстен

Регион

Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

Ова прича носи снажну поруку свима који се боре са неплодношћу: не губите наду. Чуда можда касне, али увијек стигну у право вријеме.

Подијели:

Таг:

dijete

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Поновни сусрет браће загрљај

Породица

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

1 д

0
Djeca, roditelji

Породица

Ово су родитељске навике које штете д‌јеци

1 д

0
Бивши шеф безбједности Фејсбука истиче 8 најбитнијих правила за дјецу која користе телефон

Породица

Бивши шеф безбједности Фејсбука истиче 8 најбитнијих правила за дјецу која користе телефон

1 д

0
Родитељи све чешће дјечацима дају ово име из 13. вијека

Породица

Родитељи све чешће дјечацима дају ово име из 13. вијека

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner