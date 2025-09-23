Родитељи све чешће дјечацима дају ово име из 13. вијека

23.09.2025
18:43
Коментари:0
Трендови у давању имена се мијењају, али нека имена популарна су већ годинама уназад – Лука, Софија, Дуња, Василије... Изгледа да ће им једно старо име "помутити" славу, ако је судећи према сазнањима објављеним на Фејсбук групи The Language Nerds.
Наиме, на тој страници је недавно објављена карта Европе са најпопуларнијим именима за дјечаке у сваком од европских земаља, а изненадиће вас да је најчешће име у Србији тренутно – Реља.
У Хрватској и Сјеверној Македонији највише дјечака сада носи име Лука, што је било најпопуларније име и у Србији у 2023. години. Црногорци тренутно највише воле име Никола, Словенци Филип, а у БиХ Давид.
Када се узме у обзир цијела Европа, тренутно најпопуларније име је Ноа.
У питању је старо српско име, за које се вјерује да је настало још у 13. вијеку од имена Хребељан, те да му је поријекло из словенског језика, или да је настало од ријечи "хрлити".
Пренесена значења имена Реља су – "особа која хрли према својој срећи"; "онај ко је брзоплет и непромишљен"; "онај који је сјајан и вриједан као злато"; "онај ко не размишља и ко је наиван"; "онај ко је вриједан дивљења и поштовања"; "онај ко је жустар и ко је брз у размишљању и делању".
Једна мање доказана теорија етимолога јесте да име Реља јесте поријеклом из старо хебрејског језика и то од женског личног имена Рахила, у значењу добар, питом, као јагње, миран, благ.
(Yu mama)
