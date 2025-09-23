Logo

Родитељи све чешће дјечацима дају ово име из 13. вијека

23.09.2025

18:43

Коментари:

0
Родитељи све чешће дјечацима дају ово име из 13. вијека
Фото: Tuấn Kiệt Jr./Pexels

Трендови у давању имена се мијењају, али нека имена популарна су већ годинама уназад – Лука, Софија, Дуња, Василије... Изгледа да ће им једно старо име "помутити" славу, ако је судећи према сазнањима објављеним на Фејсбук групи The Language Nerds.

Наиме, на тој страници је недавно објављена карта Европе са најпопуларнијим именима за дјечаке у сваком од европских земаља, а изненадиће вас да је најчешће име у Србији тренутно – Реља.

STADION-BORAC-230925

Фудбал

Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега

У Хрватској и Сјеверној Македонији највише дјечака сада носи име Лука, што је било најпопуларније име и у Србији у 2023. години. Црногорци тренутно највише воле име Никола, Словенци Филип, а у БиХ Давид.

Када се узме у обзир цијела Европа, тренутно најпопуларније име је Ноа.

Horoskop

Занимљивости

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

Значење имена Реља

У питању је старо српско име, за које се вјерује да је настало још у 13. вијеку од имена Хребељан, те да му је поријекло из словенског језика, или да је настало од ријечи "хрлити".

Пренесена значења имена Реља су – "особа која хрли према својој срећи"; "онај ко је брзоплет и непромишљен"; "онај који је сјајан и вриједан као злато"; "онај ко не размишља и ко је наиван"; "онај ко је вриједан дивљења и поштовања"; "онај ко је жустар и ко је брз у размишљању и делању".

Башта коров врт

Савјети

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

Једна мање доказана теорија етимолога јесте да име Реља јесте поријеклом из старо хебрејског језика и то од женског личног имена Рахила, у значењу добар, питом, као јагње, миран, благ.

(Yu mama)

Подијели:

Таг:

dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

Регион

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

2 ч

0
Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

Свијет

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

2 ч

0
Познати ланац пекара пред банкротом

Економија

Познати ланац пекара пред банкротом

2 ч

0
Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

Сцена

Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

2 ч

0

Више из рубрике

Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

Породица

Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

23 ч

0
Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''

Породица

Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''

4 д

0
Вртић дјеца игра

Породица

Дјевојчица (5) послата кући из вртића због непримјереног облачења, али ником није јасно зашто?!

1 седм

0
Породица дјеца шетња

Породица

Седам ствари које ће вам д‌јеца најтеже опростити

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

34

Снажан земљотрес погодио Перу

20

31

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

20

31

Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

20

24

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

20

15

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner