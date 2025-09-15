Дјевојчица (5) послата кући из вртића због непримјереног облачења, али ником није јасно зашто?!

15.09.2025
Како да научим своју ћерку да воли своје тијело и да га не доживљава као срамоту, када је већ са пет година неко увјерава да мора да га скрива? – питање је које је поставила мајка из након што је њена дјевојчица прошла кроз искуство које су многи родитељи оцијенили као неприхватљиво и чак опасно.
Наиме, петогодишња Хармони послата је кући из вртића када су васпитачи процијенили да је њена одјећа ''непримерена''. Тог дана дјевојчица је обукла љетњу хаљиницу на танке бретелице преко фармеркица – сасвим уобичајену, дјечју комбинацију за топло вријеме. Ипак, учитељима се то није допало. Натјерали су је да обуче мајицу, уз поруку да је ''неопходна приватност”.
За малу Хармони, која је вјероватно мислила да је њена хаљина весела и лијепа, ово је био велики шок. Њена мајка, Емили Стуарт, описала је на Фејсбуку како је дјевојчица плакала и осјећала се ''ужасно постиђено”.
''Како да је научим да воли себе, да воли своје тијело и да га не доживљава као срамоту, када је већ са пет година неко увјерава да га мора скривати? Које поруке јој шаљемо?”, написала је Емили.
Њена објава покренула је лавину коментара и бурне реакције широм друштвених мрежа. Многи родитељи поручили су да је неприхватљиво да одрасли на овај начин посрамљују дијете, а још опасније што се, како кажу, ''прерано сексуализује нешто што је потпуно невино''.
''Друштво је дотле стигло да срамоти петогодишњакиње због хаљиница на бретеле. Срамота!”, један је од најкоментарисанијих ставова на Редиту.
Под притиском јавности, директор школе био је приморан да реагује. Убрзо је измијењен правилник како би се обрисала одредба која одраслима даје право да процјењују ''примјереност дјечијег тијела''.
Међутим, остаје питање: колико је оваквих ситуација које не доспију у медије и како оне утичу на самопоуздање и слику о себи код дјеце? Стручњаци годинама упозоравају да се темељи самопоуздања и односа према тијелу постављају управо у раном дјетињству.
Зато су многи родитељи подржали мајку Емилy и поручили да дјеца морају научити да воле и прихвате себе, умјесто да им се шаљу збуњујуће поруке о срамоти и ''пристојности'' која је често само рефлексија одраслих, а не стварних потреба дјетета.
Ова прича постала је симбол борбе за право дјеце да буду дјеца – без непотребног посрамљивања, стигматизације и терета који им одрасли намећу, преноси Она.рс.
