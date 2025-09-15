Полиција лоцирала осумњиченог за убиство у Обреновцу: Ево гдје је опкољен!

Извор:
Полиција је успјела да лоцира Срђана П. из Обреновца осумњиченог за убиство Игора Ј. који се сакрио у мјесту у близни Уба, сазнаје Телеграф.
Пре ексклузивним сазнањима Телеграфа, осумњичени за злочин је лоциран и опкољен на око 30 километара од мјеста злочина, у смијеру према Убу!
Он је опкољен!
Према првим информацијама, Срђан је данас претукао Игоровог оца и запалио кућу у Великом пољу. Док је бјежао ударио је Игора који је возио бицикл.
У току је акција "Вихор".
Како сазнајемо од комшија, Срђан је и прије неколико дана Игору запалио кућу.
Данас је позлило и жени која је била у домаћинству у вријеме избијања пожара!
Ускоро опширније...
