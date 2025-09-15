Logo
Полиција лоцирала осумњиченог за убиство у Обреновцу: Ево гдје је опкољен!

Извор:

Телеграф

15.09.2025

15:53

Коментари:

0
Полиција је успјела да лоцира Срђана П. из Обреновца осумњиченог за убиство Игора Ј. који се сакрио у мјесту у близни Уба, сазнаје Телеграф.

Пре ексклузивним сазнањима Телеграфа, осумњичени за злочин је лоциран и опкољен на око 30 километара од мјеста злочина, у смијеру према Убу!

Судија говорила о убијеном Кнежевићу: Наставља се суђење Беливуку и Шарићу након захтева за изузеће судије

Он је опкољен!

Policija Srbija

Србија

Хорор у Обреновцу: Запалио човјеку кућу, претукао га, па му усмртио сина

Према првим информацијама, Срђан је данас претукао Игоровог оца и запалио кућу у Великом пољу. Док је бјежао ударио је Игора који је возио бицикл.

У току је акција "Вихор".

Како сазнајемо од комшија, Срђан је и прије неколико дана Игору запалио кућу.

policija rs

Република Српска

Дрогираних у саобраћају од почетка године 289

Данас је позлило и жени која је била у домаћинству у вријеме избијања пожара!

Ускоро опширније...

Тагови:

Obrenovac

akcija policije

ubistvo

