Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике

Испред Палате Републике у Бањалуци поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе истакнута је српска тробојка дуга 120 метара.
"Важно је да се овдје окупимо, дан када смо заједно и у Републици Српској и у Србији, тамо гдје постоји српски свијет који зна шта је традиција, шта је наша култура. И зато га сви данас славе. Из Јапана ме звао предсједник Србије Александар Вучић, да нам честита заједнички празник и пренесе велике поздраве", рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Додик је нагласио да је покушај да стрпају Српску у унитарну БиХ није успио.
"БиХ није наша будућност. Наша будућност је српска национална држава, шта је наше праве и докле ми желимо да идемо. То је наше право. Хвала вам што се окупили овдје, али и код својих кућа, да достојанствено прославимо свој празник. Нико нам неће дати слободу", додао је Додик.
Овај величанствени догађај одржава се уз подршку институција Републике Српске: институције предсједника Републике Српске, Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта.
Празнује се од 2020. године.
