Logo
Large banner

Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике

15.09.2025

15:17

Коментари:

0
Развијена застава дуга 120 метара испред Палате Републике
Фото: АТВ

Испред Палате Републике у Бањалуци поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе истакнута је српска тробојка дуга 120 метара.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

"Важно је да се овдје окупимо, дан када смо заједно и у Републици Српској и у Србији, тамо гдје постоји српски свијет који зна шта је традиција, шта је наша култура. И зато га сви данас славе. Из Јапана ме звао предсједник Србије Александар Вучић, да нам честита заједнички празник и пренесе велике поздраве", рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Додик је нагласио да је покушај да стрпају Српску у унитарну БиХ није успио.

Празне столице у Бањалуци

Република Српска

У центру Бањалуке постављено 1.616 празних столица

"БиХ није наша будућност. Наша будућност је српска национална држава, шта је наше праве и докле ми желимо да идемо. То је наше право. Хвала вам што се окупили овдје, али и код својих кућа, да достојанствено прославимо свој празник. Нико нам неће дати слободу", додао је Додик.

Овај величанствени догађај одржава се уз подршку институција Републике Српске: институције предсједника Републике Српске, Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта.

Празнује се од 2020. године.

Подијели:

Тагови:

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Бањалука

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner