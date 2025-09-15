У центру Бањалуке постављено 1.616 празних столица

15.09.2025
13:41
Коментари:0
У Бањалуци је почело обиљежавање Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске за чији одбрану је живот дало више од 24.000 бораца Војске Републике Српске (ВРС), док се 1.616 војника и цивила још воде као нестали.
Симболично је постављено 1.616 празних столица за нестале борце и цивиле у Српској.
Вијенце су код Спомен-костурнице на Новом гробљу и на гробљу "Свети Пантелија" у Бањалуци положили чланови породица погинулих и несталих, представници републичке и бањалучке организације породица погинулих и несталих, БОРС-а, града Бањалука и Трећег пјешадијској (Република Српска) пука.
Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату обиљежава се 15. септембра јер симболизује масовно страдање и нестанак великог броја цивила и бораца у септембру 1995. године.
Најновије
Најчитаније
17
16
17
10
17
05
17
04
16
54
Тренутно на програму