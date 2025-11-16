Logo
Језиво упозорење стручњака: Ова апликација "оживљава" покојнике

Језиво упозорење стручњака: Ова апликација "оживљава" покојнике
Фото: Printscreen/Instagram

Апликација која вам омогућава да причате са преминулим члановима породице је стигла. Бизарна и узнемирујућа, изазвала је бројне критике. Стручњаци сматрају да они који се упуштају у употребу отварају пандорину кутију.

Апликација 2Wai подигла је огромну прашину након што је приказано како корисници могу разговарати с АИ аватарима својих преминулих најближих.

Видео који је покренуо буру приказује трудницу која путем телефона разговара с дигиталном верзијом своје мајке, а затим њеног сина како годинама касније наставља “разговарати” с виртуелном баком у сасвим свакодневним ситуацијама. Идеја компаније је једноставна, тврде оснивачи, а то је стварање трајног дигиталног архива људи који су нам били важни.

ВР-вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Звучи језиво: Ово је нова технологија из Јапана

Реакције на интернету нису биле њежне. Многи су описали технологију као нешто што им д‌јелује неугодно, вјештачки и потпуно погрешно, док су други изразили страх од тога колико се границе између дигиталног живота и реалних емоција опасно приближавају.

Граница која се брише

Паралеле са култном епизодом серије "Блек мирор" појавиле су се одмах, посебно с причом у којој д‌јевојка користи дигиталну верзију преминулог партнера. Разлика је што се сада све ово дешава у стварности и доступно је на Еп Стор платформи. Апликација већ омогућава креирање интерактивних аватара на основу гласовних снимака и фотографија, а Андроид верзија стиже ускоро.

Многи стручњаци упозоравају да би оваква технологија могла утицати на процес жаљења, посебно код д‌јеце, јер брише природну дистанцу између успомене и стварне особе.

То би отворило бројне проблеме када је у питању способност човјека да превазиђе тешке тренутке у животу. Појединци истичу да би употреба ове апликације довела до отварања пандорине кутије проблема због визуализације особа које више нису са нама.

Игор Шево

Наука и технологија

Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

Брзи раст и још бржа полемика

Компанија 2Wai тврди да гради мрежу која би у будућности могла служити као дигитална архива читавих породица. Међутим, како АИ постаје све реалистичнији, отварају се питања о приватности, емоцијама и границама које можда не би требало прелазити.

Све то ставља 2Wai у центар глобалне расправе о томе шта АИ смије радити с нашим успоменама и колико далеко идемо када покушавамо задржати некога ко више није ту, преноси Telegraf.rs.

