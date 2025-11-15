Logo
Звучи језиво: Ово је нова технологија из Јапана

Извор:

Б92

15.11.2025

16:19

Коментари:

0
Звучи језиво: Ово је нова технологија из Јапана
Фото: Pexel/cottonbro studio

Јапански научник Томојасу Хорикава развио је технику која користи скенирање мозга и вјештачку интелигенцију (АИ) како би менталне слике особе претворио у описне реченице.

Метода, позната као "титловање ума", комбинује анализу мождане активности са генеративним АИ моделима како би интерпретирала визуелне детаље попут објеката, мјеста, радњи и односа међу њима, преноси Си-ен-ен.

Хорикава је тестирао метод на шест учесника док су гледали више од 2.000 видео-снимака, тренирајући АИ декодере да повежу скенирану мождану активност са нумеричким секвенцама.

Систем затим генерише низове ријечи који одговарају декодираној активности.

ВР-вјештачка интелигенција

Наука и технологија

"Вјештачку интелигенцију морамо научити да возимо": Колико послова угрожава?

Експерти истичу потенцијал технологије у медицинској примјени, укључујући помоћ особама са афазијом, АЛС-ом или комуникацијским потешкоћама код аутистичних особа.

Међутим, стручњаци упозоравају на озбиљна етичка питања и ризик по приватност, јер би у будућности "титловање мисли" могло да открије приватне мисли појединца прије него што их вербализује.

Хорикава напомиње да је метода још увијек ограничена, захтијевајући велике количине података и активну сарадњу учесника, те да тренутно не може лако да чита мисли.

(б92)

