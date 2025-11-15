Звучи језиво: Ово је нова технологија из Јапана

Извор:
Б92
15.11.2025
16:19
Јапански научник Томојасу Хорикава развио је технику која користи скенирање мозга и вјештачку интелигенцију (АИ) како би менталне слике особе претворио у описне реченице.
Метода, позната као "титловање ума", комбинује анализу мождане активности са генеративним АИ моделима како би интерпретирала визуелне детаље попут објеката, мјеста, радњи и односа међу њима, преноси Си-ен-ен.
Хорикава је тестирао метод на шест учесника док су гледали више од 2.000 видео-снимака, тренирајући АИ декодере да повежу скенирану мождану активност са нумеричким секвенцама.
Систем затим генерише низове ријечи који одговарају декодираној активности.
Експерти истичу потенцијал технологије у медицинској примјени, укључујући помоћ особама са афазијом, АЛС-ом или комуникацијским потешкоћама код аутистичних особа.
Међутим, стручњаци упозоравају на озбиљна етичка питања и ризик по приватност, јер би у будућности "титловање мисли" могло да открије приватне мисли појединца прије него што их вербализује.
Хорикава напомиње да је метода још увијек ограничена, захтијевајући велике количине података и активну сарадњу учесника, те да тренутно не може лако да чита мисли.
