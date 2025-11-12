"Вјештачку интелигенцију морамо научити да возимо": Колико послова угрожава?

Извор:
12.11.2025
Развој вјештачке интелигенције и њена употреба свакодневно плаши радне људе. Стручњаци опет истичу да тренутно нема разлога за претјерану забринутост, али да је њена употреба неопходна.
Александар Мастиловић, стручњак за дигиталну трансформацију и међународни консултант за вјештачку интелигенцију каже у емисији АТВ-а да вјештачку интелигенцију морамо да научимо да возимо и да ће развој технологија гасити непотребна занимања као што их је гасио и вијековима уназад.
"Мораћете научити да возите вјештачку интелигенцију. Као возач камиона не морате да знате као инжињер да направите камион, али морате да знате да га возите. Данас гледам нову генерацију младих људи, не могу замислити човјека који не зна користити компјутер, не зна енглески и да има Б возачку дозволу да може да функционише у овом свијету, а за пет година бих додао да не зна да користи било какав алат вјештачке интелигенције", каже Мастиловић.
Он истиче и да морамо добро да размислимо за која занимања ће бити потребе, али да не вјерује у холивудске катаклизме и да је пут до савршенства вјештачке интелигенције сувише далек.
"Када би започео реченицу, главни град Републике Српске је.. сви ће рећи Бањалука. Није. Ја могу реченицу завршити - је град на Дунаву, - је град који има тврђаву Кастел. Ја могу реченицу завршити на много начина. Највјероватнији је да завршим са ријечју Бањалука и то је 15 одсто. Остали одговори су седам одсто, пет одсто.. Проблем настане када он не зна одговор или је одговор нетачан. Не мислим да машина може да замијени човјека. Постоје тајне постојања које су другачије од онога што машина може да понуди. Много више тога не зна него што зна. У неком релевантном периоду за нас нека врста опасности по наш поредак у друштву неће постојати. У коначници ако би и постојала да вјештачка интелигенција замијени човјека, онда би ми живјели у свијету у којем би лежали и уживали, а машине би све радиле", поручује Мастиловић.
Он сматра да се мора изаћи међу људе и покушати предвидјети која занимања ће прва бити на удару.
"Шалтерска немају будућност откад имате мобилно плаћање. То није због вјештачке интелигенције, то је резултат обичне дигитализације. Вјештачка интелигенција ће смањити потребу за бројем људи у неким областима. Имате занимања на која вјештачка интелигенција нема утицаја. Нпр. грађевински радници. Докле год не подигну робота на ноге да прави зграду, радници на скелама нису угрожени. Мали број занимања ће опет имати потпуна нестајања. Подсјетићу која занимања су постојала 1900. а данас их нема. Најпопуларније занимање је био човјек који буди друге људе на посао, није било векерице. Сљедеће је био оператор лифта који је ручно намотавао као котур на бициклу, није било електричног мотора. Читав низ је таквих занимања постојао којих се и не сјетимо, а тада су била популарна".
Он истиче и да је посао програмера био незамислив средином прошлог вијека, а данас је у потпуности доминантан.
