Пијан и дрогиран убио аутом Ајлу пред оцем, добио 3 године затвора

Кантонални суд у Тузли у кривичном предмету против оптуженог Вејсила Халиловића због кривичног дјела Тешка кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја у вези са кривичним дјелом Угрожавање јавног промета због омамљености, након прихватања изјаве о признању кривице, донио је и јавно објавио првостепену пресуду којом је оптуженог огласио кривим, те му изрекао казну затвора у трајању од три године.
На основу члана 77. Кривичног закона ФБиХ оптуженом је изречена сигурносна мјера - забрана управљања превозним средством „Б“ категорије у трајању од 3 године, с тим да се вријеме извршења казне затвора не урачунава у вријеме трајања ове мјере.
Оптужени је проглашен кривим што је дана 05.08.2025. године, око 3,45 сати, на магистралном путу Тузла-Сарајево, у близини робне куће “Омега” у Живиницама, управљајући путничким моторним возилом “VW Passat”, под утицајем алкохола и опојне дроге амфетамин, иако свјестан да није способан за вожњу и да може угрозити саобраћај и довести у опасност животе људи, крећући се брзином двоструко већом од дозвољене, возилом ударио пјешакињу А.Н., усљед чега је од посљедица повреда оштећена на лицу мјеста смртно страдала.
Након објаве пресуде суд је донио рјешење којим се према оптуженом укида притвор.
Подсјећамо, Халиловић је током вожње био под дејством алкохола и опојне дроге амфетамин. Извршеним алкотестирањем возача утврђено је присуство алкохола у организму од 0,94 промила.
У емотивној и потресној исповијести, Сенада Нухановић изразила је дубоко разочарење радом институција и судском одлуком, наводећи да породица током цијелог судског поступка није била обавијештена нити позивана на рочишта.
- Зар уништити нечију младост, снове и будућност, а добити три године? Возити под утицајем дроге и алкохола, толиком брзином да је моја љепотица умрла на лицу мјеста, и суд донесе овакву одлуку. Како је могуће да ми као породица нисмо ништа знали о том процесу суђења - казала је Нухановић.
Додаје да породица свакодневно живи с празнином коју је Ајлина смрт оставила.
- Гледамо њену празну собу, одјећу, дипломе, похвале… њен осмијех је остао само на фотографијама. Да су институције радиле свој посао, моја Ајла би данас била жива - навела је, истичући да пресуду доживљава као стајање државе на страну починиоца.
- Како је могуће да ми као породица нисмо ништа знали о том процесу суђења? Срами се државо, органи и власти. Вјерујем да има Бога који ће вратити сваку моју сузу. Молим Алаха Драгог да исправи ову неправду која је донесена. Молим Га да својом казном казни како починиоца, тако и органе који су донијели ову срамну одлуку. Срамите се - поручила је неутјешна мајка.
