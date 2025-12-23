Logo
Држављанин БиХ осумњичен за превару тешку 1.3 милиона евра у Хрватској

Индекс

23.12.2025

Држављанин БиХ осумњичен за превару тешку 1.3 милиона евра у Хрватској

Дубровачка полиција пријавила је 48-годишњег држављанина Босне и Херцеговине којега терети да је низом кривичних д‌јела економског криминала буџет државе оштетио за преко 1,3 милиона евра.

Полиција је саопштила да је осумњичени као оснивач и одговорна особа фирме из Опузена од почетка 2019. до краја 2020. у књизи улазних рачуна евидентирао већи број неистинитих и невјеродостојних рачуна испостављених од друге фирме у којима је садржан претпорез те их приказао у пријавама ПДВ-а за 2019. и 2020. како би одбио преко 728.000 евра претпореза.

Наплаћивао лажне рачуне с укљученим ПДВ-ом

Истовремено је израђивао већи број неистинитих излазних рачуна према различитим купцима с укљученим ПДВ-ом од преко 628.000 евра, које је д‌јелимично евидентирао у пословним књигама, док су их друге твртке купци приказивале као основу за умањење властитих порезних обавеза кроз одбитак претпореза.

Полиција наводи и да осумњичени није водио пословне књиге нити је подносио годишња финансијске извјештаје, чиме је додатно кршио законске обавеза.

Због сумње да је починио више кривичних д‌јела утаје пореза или царине, помагања у утаји пореза или царине, фалсификовање службене или пословне исправе те повреде обавезе вођења трговачких и пословних књига, против њега је поднесена казнена пријава надлежном државном тужилаштву, саопштила је дубровачко-неретванска полиција.

Тагови:

Хрватска

porez

utaja poreza

превара

