Фицо: Кијев неће добити струју док се не обнови проток нафте

23.02.2026

18:15

Фицо: Кијев неће добити струју док се не обнови проток нафте
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да је послао захтјев управи електродистрибуције да обустави ванредно снабдјевање електричном енергијом Украјини док се проток нафте преко нафтовода Дружба не настави.

"Од данас, ако се Кијев обрати Братислави са захтјевом за помоћ у стабилизацији украјинске енергетске мреже, неће добити помоћ", навео је Фицо у саопштењу.

Он је додао да ће мјера бити укинута након обнављања протока нафте преко Украјине у Словачку.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел и Кијев се мијешају у изборе у Мађарској

Роберт Фицо

Словачка

Украјина

