Орбан: Брисел и Кијев се мијешају у изборе у Мађарској

Извор:

СРНА

23.02.2026

18:02

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарски премијер Виктор Орбан оптужио је Брисел и Кијев да се мијешају у предстојеће мађарске изборе како би наметнули своју агенду.

"Мијешају се у наше изборе јер желе да наша патриотска влада падне како би могли да наметну своје планове", написао је Орбан на "Иксу".

ЕУ

Свијет

Росатом у потпуности спреман за могуће санкције ЕУ

Он је нагласио да Брисел и Кијев не могу забранити Мађарској приступ руским енергентима, присилити да одобри приступање Украјине ЕУ, натјерати да шаље новац или увући земљу у рат.

"Даље руке! О будућности Мађарске мора да одлучи искључиво мађарски народ!", додао је Орбан.

Коментари (0)
