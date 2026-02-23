Орбан: Брисел и Кијев се мијешају у изборе у Мађарској

Извор:
СРНА
23.02.2026
18:02
Мађарски премијер Виктор Орбан оптужио је Брисел и Кијев да се мијешају у предстојеће мађарске изборе како би наметнули своју агенду.
"Мијешају се у наше изборе јер желе да наша патриотска влада падне како би могли да наметну своје планове", написао је Орбан на "Иксу".
Он је нагласио да Брисел и Кијев не могу забранити Мађарској приступ руским енергентима, присилити да одобри приступање Украјине ЕУ, натјерати да шаље новац или увући земљу у рат.
"Даље руке! О будућности Мађарске мора да одлучи искључиво мађарски народ!", додао је Орбан.
