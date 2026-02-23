Росатом у потпуности спреман за могуће санкције ЕУ

Извор:
Sputnjik
23.02.2026
18:01
Коментари:0
Руска државна корпорација Росатом је у потпуности спремна за могуће увођење санкција ЕУ против руске нуклеарне индустрије, а сама ограничења би могла имати негативне посљедице, прије свега по европску економију, али и безбједност, рекао је генерални директор Росатома Алексеј Лихачов.
Одговарајући на питање новинара о најављеном новом пакету санкција Европске уније који би могао обухватити и руску нуклеарну индустрију, укључујући и Росатом, он је истакао да руска корпорација није угрожена и да је потпуно спремна за било какав развој ситуације.
"Ово није први пут да се најављују могуће санкције против нуклеарног сектора или руководства Росатома. Европска економија и економија земаља ЕУ још увијек нису свариле посљедице санкција у другим енергетским секторима и још се до краја нису опоравиле од шока који су доживјеле након ограничења на нафту и гас", оцијенио је Лихачов.
Шеф Росатома сматра да би укључивање нуклеарне индустрије у нове мјере само створило додатне проблеме за ЕУ.
"Ако постоји жеља да се нуклеарна сфера укључи у овај низ непријатности, ствара се утисак да је омиљени спорт Европске уније - скакање на грабуље, јер ће ефекат бити негативан", додао је Лихачов.
Хроника
Мушкарац (80) ухапшен због полног злостављања унуке: Због истог дјела и раније осуђиван
Он је нагласио да су Русија и Росатом за то спремни, истичући да руска компанија посједује све потребне капацитете и довољно пројеката у земљи и иностранству да настави рад без прекида.
"Ми смо у потпуности компетентни у свим областима нуклеарне енергије. Дефинитивно нећемо остати без посла, ни на домаћем ни на међународном нивоу - имамо, у правом смислу те речи, низ међународних партнера који чекају да реализују пројекте у области нуклеарне енергетике и не само нуклеарне енергетике, а ако, због нечијих политичких амбиција, европске земље буду уклоњене са овог списка, сигурно ће то повући само невоље", навео је он.
Лихачов је такође истакао значај питања нуклеарне безбједности. Према његовим ријечима, са огњем нуклеарне безбједности нико нема право да се игра, чак ни у корист политичких амбиција. Прије него што се донесу одлуке о нуклеарним ограничењима, потребно је боље разумјети како је организована атомска енергетика и колико су важне безбједносне технологије, закључио је Лихачов током посјете Београду, преноси Спутњик.
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
28
19
25
19
24
Тренутно на програму