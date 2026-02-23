Дијете се угушило залогајем хране

Извор:
Према првим резултатима истраге, трагедија се догодила у 20.30 часова. По позиву родитеља, екипе Хитне помоћи стигле су на лице мјеста и провеле су више од 40 минута покушавајући да реанимирају дијете након што су му очистиле дисајне путеве. Нажалост, сви покушаји оживљавања били су неуспјешни.
Карабињери раде на реконструкцији трагедије која се догодила синоћ.
Лукашенко: Свијет у новој безобзирној трци у наоружању
Полицајци из станице Сесту, раде на случају. Инцидент се догодио за вријеме вечере, пред очима родитеља дјетета.
Према извјештајима, породица је покушала да ослободи дисајне путеве дјетета.
Тренутно није познато шта је дијете прогутало, преноси Телеграф.
