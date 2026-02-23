Слиједи преокрет времена: Приближавају се двије олујне масе

Извор:
Ало
23.02.2026
17:11
Коментари:0
Иако је облачно, температуре у Србији су данас праве прољећне и достижу вриједности од 18 степени, у Београду је нешто хладније са 13. Најтоплије је у Ваљеву и у Лозници. Слаба киша пада на сјевероистоку земље.
Иначе, отоплило је широм Европе, а топла ваздушна маса за југозапада и запада Европе шири се даље ка истоку и североистоку.
Ускоро следи преокрет времена у Србији и погоршање, али ће они бити пролазно.
Већ у току ноћи из Румуније и Мађарске у склопу хладног фронта, доћи ће до наоблачења са кишом, која ће се до јутра ширити преко сјеверне до централне Србије, па ће киша у овим предјелима падати током преподнева. Дуваће веома јак сјеверозападни вјетар.
И док до средине дана падавине буду престале на сјеверу Србије, уз разведравање у Војводини, киша ће падати у јужним и централним предјелима, док ће на планинама падати снијег.
Снијег се очекује у вишим планинама изнад 1300 метара надморске висине.
У току вечери падавине ће у свим предјелима престати, уз разведравање.
У уторак ће заједно са облацима и падавинама стићи и свјежија ваздушна маса са сјевероистока, али ће бити и даље натпросјечно топло за ово доба године.
Максимална температура биће од 10 до 15 степени, у Београду 11 степени.
Од сриједе до краја седмице Србија ће бити под утицајем снажног антициклона и високог ваздушног притиска, уз ведро вријеме, а са Медитерана ће стићи веома топла ваздушна маса.
Максимална температура биће изнад 15 степени, а најтоплије у петак, температура и до 20 степени.
Иако нас сутра очекује пролазно погоршање времена, сам крај фебруара и почетак марта донијеће Србији време налик прољећном, преноси Ало.
