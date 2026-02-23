Расписани избори у девет јединица локалне самоуправе у Србији

Извор:
Агенције
23.02.2026
12:51
Коментари:0
Предсједница Народне скупштине Ана Брнабић расписала је редовне локалне изборе у девет јединица локалне самоуправе у Србији за 29 март.
Брнабићева је Одлуку о расписивању избора потписала у централном холу Дома Народне скупштине у 12 часова.
Редовни локални избори биће одржани у граду Бору, општинама Аранђеловац, Бајина Башта, Кладово, Књажевац, Кула, Лучани, Мајданпек и Смедеревска Паланка.
Брнабићева је рекла да је у складу са овлашћењем из члана 34 Закона о локалним изборима донијела одлуку о расписивању редовних избора за одборнике скупштина девет јединица локалних јединица.
''Претходни локални избори у ових девет јединица локалне самоуправе су одржани 3. априла 2022. године, а чланом 35 Закона одлука најраније 150 дана, а најкасније 45 дана прије истека мандата одборника'', рекла је она новинарима након потписивања Одлуке о расписивању избора.
Према Закону о локалним изборима, одборници се бирају на четири године, а избори за одборнике морају се спровести најкасније 30 дана прије краја мандата одборника којима истиче мандат.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 45, ни више од 60 дана, а одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
21
16
19
16
13
16
11
Тренутно на програму