Млада српска политичарка изненада преминула, сахрана на њен рођендан

Ирена Божиновски, одборница Скупштине града Врања, преминула је након краће и изненадне болести у 41. години!
Божиновски, дјевојачко Николић, рођена је 24. фебруара 1985. године у Врању гдје је завршила Основну школу "Вук Караџић" и средњу Економско-трговинску школу. Радила је у Симпу након чега од супруга Александра Божиновског преузима одборничко мјесто испред Демократске партије Македонаца и постаје предсједница Комисије за сарадњу између локалних јединица у земљи и иностранству и једна од иницијатора за братимљење Града Охрида у Републици Сјеверној Македонији и Града Врања.
- За собом оставља неизбрисив траг, прије свега као добар човјек, жена, мајка, а затим и друштвено ангажована и одговорна особа - наводи РТВ Врање.
Ирене Божиновски биће сахрањена у уторак на свој рођендан у 14 сати на Бунушевачком гробљу у Врању.
