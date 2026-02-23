Logo
Млада српска политичарка изненада преминула, сахрана на њен рођендан

Извор:

Телеграф

23.02.2026

07:00

Млада српска политичарка изненада преминула, сахрана на њен рођендан
Фото: Facebook

Ирена Божиновски, одборница Скупштине града Врања, преминула је након краће и изненадне болести у 41. години!

Божиновски, дјевојачко Николић, рођена је 24. фебруара 1985. године у Врању гдје је завршила Основну школу "Вук Караџић" и средњу Економско-трговинску школу. Радила је у Симпу након чега од супруга Александра Божиновског преузима одборничко мјесто испред Демократске партије Македонаца и постаје предсједница Комисије за сарадњу између локалних јединица у земљи и иностранству и једна од иницијатора за братимљење Града Охрида у Републици Сјеверној Македонији и Града Врања.

мексико аеродром

Свијет

Шири се снимак аеродрома у Мексику: Нема пријетње, путнике ухватила хистерија

- За собом оставља неизбрисив траг, прије свега као добар човјек, жена, мајка, а затим и друштвено ангажована и одговорна особа - наводи РТВ Врање.

Ирене Божиновски биће сахрањена у уторак на свој рођендан у 14 сати на Бунушевачком гробљу у Врању.

(Телеграф)

Србија

