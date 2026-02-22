Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

Извор:
Након што је у недјељу убијен Немесио Рубен Осегера Сервантес, познатији као Ел Менчо, вођа злогласног нарко-картела Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), његови припадници сада сију страх широм Мексика у знак одмазде.
Ел Менчо је био најтраженији човјек у Мексику и убијен је током војне операције изведене у раним јутарњим часовима у савезној држави Халиско. Мексичко Министарство одбране саопштило је да је подлегао повредама током ваздушног трансфера након акције.
Савезна држава Халиско налази се у правом ратном стању након елиминације вође картела. Појављују се извјештаји о паљењу аутомобила, блокадама путева и групама наоружаних људи на улицама. На друштвеним мрежама шире се снимци запаљених зграда и возила.
Alerta en Puerto Vallarta, #México: se registran quema de vehículos y bloqueos; la ciudad permanece bajo “Código Rojo” tras las muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. pic.twitter.com/lo56ncqmUx— La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) February 22, 2026
Видео-снимци такође приказују облаке дима који се уздижу изнад Пуерто Ваљарта, великог града у Халиску, као и људе који у паници трче кроз аеродром главног града државе.
#BREAKINGNEWS— Prem Kumar (@PremKum73757360) February 22, 2026
JUST IN: 🇲🇽 CJNG cartel has reportedly stormed the Guadalajara Airport in Mexico after the Mexican army killed its leader El Mencho. pic.twitter.com/qCJEDOmN3F
Болница у Гвадалахара евакуисана је након што су припадници CJNG-а најавили напад на ту установу, тврдећи да се тамо лијече полицајци. Услиједили су и насилни сукоби између мексичких снага и CJNG-а у Пуерто Ваљарти и Гвадалахари.
🚨🇲🇽: Militares mexicanos eliminaram o líder do Cartel de Jalisco Nova Geração Nemesio Oseguera Cervantes conhecido como El Mencho— 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙𝗙 𝗥𝗜𝗢 (@CALLOFFRIO) February 22, 2026
Confrontos violentos entre as forças mexicanas e o CJNG em Puerto Vallarta e Guadalajara após a morte de El Mencho no México pic.twitter.com/K5qXTQ5m9q
Један снимак приказује наоружаног члана картела како пали камион и приколицу на ауто-путу у Пуерто Ваљарти.
Стејт департмент издао је упозорење америчким грађанима који бораве у савезним државама Халиско и Тамаулипас, те у појединим подручјима савезних држава Мичоакан, Гереро и Нуево Леон да остану у склоништу. Air Canada објавила је да обуставља летове за Пуерто Ваљарту због тренутне безбједносне ситуације.
САД су раније понудиле награду од 10 милиона долара за информације које би довеле до хапшења Ел Менча. Замјеник америчког државног секретара, Кристофер Ландау, изјавио је да је његово убиство „велики развој догађаја за Мексико, САД, Латинску Америку и свијет”.
Картел Халиско једна је од најмоћнијих и најбрже растућих криминалних организација у Мексику. У фебруару га је администрација Доналд Трамп означила као страну терористичку организацију. Припадници картела извели су покушај атентата гранатама и пушкама 2020. године, у срцу Мексико Сити, на тадашњег шефа полиције, који је тренутно на челу савезне безбједности, преноси BBC.
