Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

Извор:

Јутарњи.хр

22.02.2026

22:06

Фото: Tanjug / AP / Alejandra Leyva

Након што је у недјељу убијен Немесио Рубен Осегера Сервантес, познатији као Ел Менчо, вођа злогласног нарко-картела Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), његови припадници сада сију страх широм Мексика у знак одмазде.

Ел Менчо је био најтраженији човјек у Мексику и убијен је током војне операције изведене у раним јутарњим часовима у савезној држави Халиско. Мексичко Министарство одбране саопштило је да је подлегао повредама током ваздушног трансфера након акције.

Ел Менчо мексико картел

Свијет

Убијен "Ел Менчо", вођа Халиско картела! Рат мексичке војске и локалних бандита

Савезна држава Халиско налази се у правом ратном стању након елиминације вође картела. Појављују се извјештаји о паљењу аутомобила, блокадама путева и групама наоружаних људи на улицама. На друштвеним мрежама шире се снимци запаљених зграда и возила.

Видео-снимци такође приказују облаке дима који се уздижу изнад Пуерто Ваљарта, великог града у Халиску, као и људе који у паници трче кроз аеродром главног града државе.

Болница у Гвадалахара евакуисана је након што су припадници CJNG-а најавили напад на ту установу, тврдећи да се тамо лијече полицајци. Услиједили су и насилни сукоби између мексичких снага и CJNG-а у Пуерто Ваљарти и Гвадалахари.

Један снимак приказује наоружаног члана картела како пали камион и приколицу на ауто-путу у Пуерто Ваљарти.

Стејт департмент издао упозорење

Стејт департмент издао је упозорење америчким грађанима који бораве у савезним државама Халиско и Тамаулипас, те у појединим подручјима савезних држава Мичоакан, Гереро и Нуево Леон да остану у склоништу. Air Canada објавила је да обуставља летове за Пуерто Ваљарту због тренутне безбједносне ситуације.

САД су раније понудиле награду од 10 милиона долара за информације које би довеле до хапшења Ел Менча. Замјеник америчког државног секретара, Кристофер Ландау, изјавио је да је његово убиство „велики развој догађаја за Мексико, САД, Латинску Америку и свијет”.

Картел Халиско једна је од најмоћнијих и најбрже растућих криминалних организација у Мексику. У фебруару га је администрација Доналд Трамп означила као страну терористичку организацију. Припадници картела извели су покушај атентата гранатама и пушкама 2020. године, у срцу Мексико Сити, на тадашњег шефа полиције, који је тренутно на челу савезне безбједности, преноси BBC.

(Јутарњи лист)

