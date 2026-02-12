Logo
Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

Извор:

Б92

12.02.2026

14:59

Фото: Pexels

Најмање 28 људи у Мексику је умрло од епидемије малих богиња, која је почела 2025. године, а заражено је готово 10.000 особа.

Мексички министар здравља Давид Кершенобич изјавио је у сриједу да је најмање 28 људи у земљи умрло од епидемије малих богиња која је почела 2025. године.

Власти су до сада регистровале 9.074 случаја, показали су званични подаци дати током јутарње конференције за новинаре предсједнице Мексика.

Мексико има 28 милиона вакцина против малих богиња за дистрибуцију, за које је предсједница Клаудија Шајнбаум рекла да су "довољне и да ће чак остати и вишка", пренио је Ројтерс.

Званични подаци показују да земља има 6,7 кумулативних случајева малих богиња на 100.000 становника.

Што се тиче Свјетског првенства у фудбалу, којем ће Мексико бити домаћин заједно са САД и Канадом, Шејнбаум је додала да за сада нису разматране никакве ванредне мјере за тај догађај.

Тагови :

male boginje

Болест

Мексико

