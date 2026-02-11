Logo
Дјечак (2) добио "изгорјело" срце: Сад је на ивици коме, родитељи очајни

Извор:

Курир

11.02.2026

15:24

Болница, монитор
Фото: Unsplash

Веома младо срце било је спремно за трансплантацију у груди 2-годишњег дечака у Напуљу, али је оштећено током осјетљиве процедуре транспорта. Вјерује се да је то довело до тога да дјечак буде прикључен на апарат за одржавање у животу већ 50 дана, чекајући још једну трансплантацију, док је на ивици медицински индуковане коме.

Због овога су два хирурга у болници Моналди у Напуљу суспендована, док се истрага наставља. Према писању италијанских медија, срце је постало неупотребљиво због грешке у складиштењу која је очигледно "спалила" орган. Међутим, то није спријечило докторе да наставе са операцијом.

Породица дјечака поднијела је тужбу, у којој се наводи да је срце оштећено након контакта са сувим ледом умјесто са обичним.

Ове околности навеле су породичног адвоката да затражи од Тужилаштва да разјасни ствар, док болница Моналди до сада није ни потврдила ни демантовала наводе. У међувремену, трансплантације срца за педијатријске пацијенте су обустављене из мјера предострожности у болници која је забиљежила значајан пораст броја трансплантација у протеклој години.

Према ријечима адвоката, неопходно је схватити шта се догодило у операционој сали у болници. Родитељима дјечака је речено да трансплантација није отказана, да је заправо извршена, мислећи на нови имплантирани орган, али да је било проблема са новим срцем. Али ако је то срце било угрожено, зашто је донијета та одлука?

"Тражимо од тужилаштва у Напуљу да истражи шта се десило. Мајци је речено да је неупотребљиво срце имплантирано. Зашто? Можемо само да се надамо чуду, да ће стићи срце за имплантацију. Дијете је прикључено на машину 50 дана, постоји ризик да други органи буду компромитовани. Наш приоритет сада, чак и прије него што смо сазнали шта се десило, јесте нова трансплантација", рекао је адвокат породице.

Генерална управа болнице је саопштила да је одмах покренула све неопходне провјере усмјерене на прецизну реконструкцију цијелог клиничког, терапијског и пута његе и идентификовање свих критичних проблема или одговорности.

"Болница изражава искрено саучешће и солидарност са породицом младог пацијента, дијелећи њихову тугу и обезбеђујући максималну посвећеност потпуном разјашњавању инцидента. Као мјера предострожности, особље које је директно укључено суспендовано је из даљих активности трансплантације, а укључивање нових пацијената на листу за трансплантацију је привремено обустављено", саопштено је из болнице, преноси Курир.

