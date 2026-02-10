Logo
Large banner

Стручњаци откривају да ли је подгријан кромпир заиста опасан

10.02.2026

17:51

Коментари:

0
Стручњаци откривају да ли је подгријан кромпир заиста опасан
Фото: Pixabay

Посљедњих дана све чешће се говори о томе да је подгријан кромпир отрован, али да ли је то заиста истина или још један мит који се шири интернетом? Стручњаци упозоравају да нису све намирнице безбједне за поновно загријавање.

Ако се храна не чува и не подгријава правилно, у њој се могу развити бактерије које изазивају тровање храном. Стручњаци за безбједност хране објашњавају које намирнице захтјевају посебан опрез и како да их једете без ризика по здравље.

Taksi

Хроника

Таксиста опљачкан и избоден: Сумња се да је ово мотив

Истина о подгријавању кромпира

Без обзира на то да ли је у питању печени кромпир, пире или помфрит, ова намирница може постати ризична за здравље ако се не чува правилно. Према ријечима стручњака за безбједност хране, др Брајана Куок Лија, кромпир може садржати бактерију Бациллус цереус, пише Нај Жена.

Ако се кувани кромпир остави на собној температури, бактерије се брзо размножавају и могу изазвати озбиљно тровање храном. Важно је нагласити да проблем није у самом подгријевању, већ у погрешном складиштењу.

Како да безбједно једете кромпир?

Увијек га чувајте у фрижидеру.

ILU-KUHINJA-220925

Савјети

Шта никако не треба спремати у фритези?

Подгријавајте док не буде потпуно врућ изнутра.

Још боље рјешење је да га искористите у новом јелу, попут мусаке.

Подијели:

Тагови :

Кромпир

Hrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ким Кардашијан-Луис Хамилтон

Сцена

Снимак "запалио" мреже: Шта је Луис Хамилтон рекао Ким Кардашијан?

2 ч

0
Болница Фоча

Друштво

Лаловић: Транспорт пацијената отежан, али безбједност није угрожена

3 ч

0
Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

Свијет

Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

3 ч

0
Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

Свијет

Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

3 ч

0

Више из рубрике

Вода чаша

Здравље

Како недостатак воде утиче на тијело: Ове симптоме не смијете игнорисати

5 ч

0
Опасност на тањиру: Колико шећера дневно смијемо уносити

Здравље

Опасност на тањиру: Колико шећера дневно смијемо уносити

22 ч

0
Све чешћа злоупотреба суплемената

Здравље

Све чешћа злоупотреба суплемената

1 д

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ако овако спавате, озбиљно угрожавате здравље

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner