Стручњаци откривају да ли је подгријан кромпир заиста опасан

10.02.2026
17:51
Коментари:0
Посљедњих дана све чешће се говори о томе да је подгријан кромпир отрован, али да ли је то заиста истина или још један мит који се шири интернетом? Стручњаци упозоравају да нису све намирнице безбједне за поновно загријавање.
Ако се храна не чува и не подгријава правилно, у њој се могу развити бактерије које изазивају тровање храном. Стручњаци за безбједност хране објашњавају које намирнице захтјевају посебан опрез и како да их једете без ризика по здравље.
Хроника
Таксиста опљачкан и избоден: Сумња се да је ово мотив
Без обзира на то да ли је у питању печени кромпир, пире или помфрит, ова намирница може постати ризична за здравље ако се не чува правилно. Према ријечима стручњака за безбједност хране, др Брајана Куок Лија, кромпир може садржати бактерију Бациллус цереус, пише Нај Жена.
Ако се кувани кромпир остави на собној температури, бактерије се брзо размножавају и могу изазвати озбиљно тровање храном. Важно је нагласити да проблем није у самом подгријевању, већ у погрешном складиштењу.
Увијек га чувајте у фрижидеру.
Савјети
Шта никако не треба спремати у фритези?
Подгријавајте док не буде потпуно врућ изнутра.
Још боље рјешење је да га искористите у новом јелу, попут мусаке.
Сцена
2 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
18
20
17
20
16
20
14
20
10
Тренутно на програму