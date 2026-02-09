Logo
Опасност на тањиру: Колико шећера дневно смијемо уносити

Аваз

09.02.2026

22:27

Опасност на тањиру: Колико шећера дневно смијемо уносити

Прехрана има кључну улогу у очувању здравља, унос шећера заузима важно мјесто у савременом начину живота.

Претјерана конзумација шећера, повезује се с бројним здравственим проблемима. Посљедњих година све више пажње посвећује се разумијевању утицаја шећера на здравље те важности умјереног и уравнотеженог уноса. Унос доданог шећера треба ограничити на мање од 10 посто укупног дневног уноса калорија како би избјегли компликације, наводи Health.

Одрасли у просјеку добивају 13 посто калорија из доданог шећера, што је више од тренутних препорука. За референцу, ако се уноси 2.000 калорија дневно, смјернице препоручују ограничавање уноса доданог шећера на 12 кашичица (50 грама) дневно.

Америчко удружење за срце (АХА) има амбициозније препоруке. Предлажу да одрасли ограниче додане шећере на највише шест посто укупних дневних калорија. То је шест до девет кашичица или отприлике 30 грама шећера. Д‌јеца млађа од двије године не би смјела конзумирати додане шећере. Д‌јеца старија од двије године не би смјела узимати више од шест кашичица (25 грама) дневно.

Угљени хидрати у цјеловитим намирницама попут воћа, поврћа, граха и цјеловитих житарица садрже разне шкробове, укључујући сложене угљикохидрате и влакна. Столни шећер и друга сладила су једноставни угљени хидрати. Сложени угљени хидрати садрже три или више врста шећера, а нуде и храњиве твари попут влакана. Као резултат тога, спорије се пробављају, што спречава нагле порасте глукозе (шећера) у крви.

Прекомјеран унос шећера

Шећер, посебно природни шећер, је у реду у умјереним количинама. Међутим, прекомјеран унос шећера може довести до прекомјерног уноса калорија, што може узроковати дебљање. Вишак тјелесне масноће повезан је с многим здравственим стањима, укључујући: хипертензију (високи крвни притисак), болест срца, апнеју у сну (хронични поремећај дисања који узрокује престанак и поновно покретање дисања током спавања), остеоартритис (стање зглобова које настаје када се хрскавица око зглоба поступно распада током времена), хроничну бол и рак.

Додани шећер укључује фруктозу, мед, јаворов сируп, агаву и још много тога. Храна с природним шећерима, попут млијека и воћа, можда не представља исти ризик за здравље зуби. Истраживачи вјерују да је то због других храњивих твари у тој храни, попут влакана, воде, калцијума и антиоксиданса. Суво воће може бити проблематично за зубе јер се заглави између њих.

Додани шећери повезани су с ризиком од кардиоваскуларних болести. Међутим, та веза није толико конкретна колико бисте могли помислити.

Дијабетес типа 2 често се повезује са шећером и другим угљеним хидратима. Требали бисте пазити на унос шећера ако већ имате дијабетес јер то може помоћи у спрјечавању наглих пораста глукозе у крви, преноси Аваз.

