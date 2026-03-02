Пожар у сплитском затвору, има повријеђених

02.03.2026
20:04
Коментари:0
У сплитском затвору Билице данас (2.марта) је у вечерњим сатима избио пожар у једној од ћелија, јавља портал Далмација данас.
Догађај је пријављен у 18:28, а на терену су интервенисала три ватрогасна возила и припадници ватрогасних јединица.
Према првим информацијама, у пожару су се запалили мадраци.
Како јавља Далматински портал, неколико особа је након удисања дима затражило љекарску помоћ, преноси Индекс.
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
52
21
42
21
39
21
27
Тренутно на програму