Пожар у сплитском затвору, има повријеђених

02.03.2026

20:04

Затвор
Фото: АТВ

У сплитском затвору Билице данас (2.марта) је у вечерњим сатима избио пожар у једној од ћелија, јавља портал Далмација данас.

Догађај је пријављен у 18:28, а на терену су интервенисала три ватрогасна возила и припадници ватрогасних јединица.

Према првим информацијама, у пожару су се запалили мадраци.

Како јавља Далматински портал, неколико особа је након удисања дима затражило љекарску помоћ, преноси Индекс.

