Ацо Ђукановић пред судијом за истрагу

Извор:
СРНА
02.03.2026
12:27
Ацо Ђукановић, брат бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића, приведен је поново данас нешто прије 12.00 часова код истражног судије Основног суда у Никшићу.
Ђукановић је саслушан и синоћ.
Испред суда је група људи који су дошли да подрже Ђукановића, јавио је портал РТЦГ.
Њему је претходно одређен притвор од 72 сата након што је полиција у његовој кући у Растоцима код Никшића пронашла више комада ватреног оружја, муниције и балистичких панцира.
Судија за истрагу има рок до 3. марта до 2.30 сати послије поноћи да донесе одлуку о евентуалном притвору за Ђукановића.
