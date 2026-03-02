Logo
Ацо Ђукановић пред судијом за истрагу

02.03.2026

Ацо Ђукановић
Фото: Printscreen/RTCG

Ацо Ђукановић, брат бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића, приведен је поново данас нешто прије 12.00 часова код истражног судије Основног суда у Никшићу.

Ђукановић је саслушан и синоћ.

Испред суда је група људи који су дошли да подрже Ђукановића, јавио је портал РТЦГ.

Њему је претходно одређен притвор од 72 сата након што је полиција у његовој кући у Растоцима код Никшића пронашла више комада ватреног оружја, муниције и балистичких панцира.

Судија за истрагу има рок до 3. марта до 2.30 сати послије поноћи да донесе одлуку о евентуалном притвору за Ђукановића.

Предраг Матић

Република Српска

Нестао Предраг Матић, полиција моли за помоћ у проналаску

Државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, након саслушања донио је рјешење о задржавању и поднио приједлог за одређивање притвора за лице чији су иницијали А.Ђ. због основане сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Притвор је предложен због опасности од бјекства.

Ацо Ђукановић

Mile Đukanović

