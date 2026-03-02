Нестао Предраг Матић, полиција моли за помоћ у проналаску

Извор:
АТВ
02.03.2026
12:26
Коментари:0
ПУ Источно Сарајево трага за Предрагом Матићем (51) из мјеста Педише код Сокоца и позива све грађане који имају корисне информације о њему да то пријаве најближој полицијској станици или на дежурни број 122.
Матићев нестанак полицији је пријављен 1. марта, а посљедњи пут је виђен 9. фебруара.
”По изјави члана породице, који је пријавио нестанак, Предраг Матић је средње тјелесне грађе, тамнијег тена са више ожиљака на лицу. Задњи пут je виђен 9. фебруара 2026. године у војној маскирној унифроми”, наводе у ПУ Источно Сарајево.
Како сазнајемо Матић од тада није био у контакту с породицом, односно с мајком која живи у Србији, нити је виђен на адреси становања.
”Позивамо грађане уколико уоче лице са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму