Зашто нас зглобови боле на промјену времена? Ево шта може да нам помогне

02.03.2026
13:26
Коментари:0
Бол у зглобовима често се мијења са временом. Наука потврђује везу између хладноће, влаге, притиска и остеоартритиса – и објашњава како ублажити симптоме.
Да ли сте један од оних људи које почиње да боли кољено пред олују или су вам прсти укочени када се пробудите у хладним зимским јутрима? Ако јесте, нисте усамљени. У народу је познато да постоји веза између промјене времена и болова у зглобовима и да постоје људи који могу да предвиде промену времена на основу болова у зглобовима. Да ли су то само „бапске приче“ или наука има везе са тим?
Научни пројекат из 2023. године показао је да понекад можемо да се ослонимо и на старије у породици умјесто да проверавамо прогнозу на телефону. Направљена је велика мета-анализа која је обухватила 14 студија и више од 2100 људи са остеоартритисом. Показала је да вријеме заиста утиче на болове у зглобовима. Пошто се болови не јављају само због промјене временских прилика, ове „предвиђаче“ не треба сматрати непогрешивим, али често неће погријешити.
Сваки здрав зглоб мора да има очуване коштане површине, неоштећену хрскавицу, уредну синовијалну течност одговарајуће вискозности (густине) и одговарајући размак између коштаних површина, који обезбјеђује добра снага мишића задужених за тај зглоб.
Код остеоартритиса су све ове структуре оштећене у већој или мањој мјери и имају тенденцију да се временом додатно погоршавају услед нових запаљенских процеса.
Од временских фактора најважнија су три: температура, влажност ваздуха и ваздушни притисак.
Снижена температура ваздуха неповољно утиче на зглобове јер смањује вискозитет синовијалне течности, односно њену густину. Тиме се олакшава контакт оштећених зглобних површина и надражују се огољени нервни завршеци, што доводи до појачаног бола. Ниска температура такође смањује циркулацију у екстремитетима, што смањује флексибилност зглобова и повећава болност.
Свијет
Путнички авион полетио из Абу Дабија
Уз лоше вријеме смањује се и активност. Хрскавица се не исхрањује директно крвотоком, већ путем покрета који активира мишићну пумпу. Када је хладно, људи се мање крећу, па посредно долази до појачаних болова.
Висока влажност ваздуха може да погорша стање у зглобовима. Претпоставља се да мења притисак у зглобу и тако изазива бол.
Ваздушни притисак је притисак у Земљиној атмосфери. Када је вријеме лијепо, притисак је виши, а када је лоше – снижава се. Код остеоартритиса постоје оштећења хрскавице и кости и огољени нервни завршеци. Када се притисак снизи, долази до ширења унутарзглобних структура које притискају нервне завршетке и појачавају бол.
Кључ је да зглобови буду у покрету и на топлом.
Као и увијек, покрет је најбољи и најјефтинији лек, али се најмање користи. Покрет активира мишићну пумпу, шири крвне судове и омогућава да хранљиве материје допију у синовијалну течност, која затим боље храни зглобне структуре.
Покрет мора бити одговарајући и не смије додатно оптерећивати обољели зглоб. Вјежбе треба радити у растеретном положају. Код артритиса кука или кољена, вожња бицикла, вјежбе на подлози и вјежбе у води спадају у препоручене активности.
Зглоб са остеоартритисом не би требало излагати хладноћи, па слојевита одјећа и топле облоге могу смањити бол.
Ако је влажност ваздуха висока, треба је смањити у простору. Може помоћи чинија соли или соде бикарбоне која се мијења на 2–3 дана, комад угља и редовно проветравање 4–5 пута дневно по неколико минута.
Важан је и здрав начин живота. Исхрана треба да буде умерена како би омогућила смањење тјелесне тежине код гојазних особа за најмање 10%. Позитиван став такође има велику улогу.
Пошто на временске прилике не можемо да утичемо, као ни на чињеницу да остеоартритис не нестаје, једна од важних вјештина је прихватање бола. То не значи предају, већ разумијевање да постоје дани када је теже и дани када је боље, док научене технике помажу да се кроз бол лакше прође. Прихватање неће промијенити вријеме, али може променити начин на који га подносимо, преноси Стетоскоп.
Здравље
2 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму