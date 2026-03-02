Прошло је више од 48 сати: Без интернета 90 милиона људи

02.03.2026
Режим у Ирану користи искључење интернета као параван за кршење људских права.
У Ирану је прошло више од 48 сати како је за огромну већину од 90 милиона становника искључен интернет, саопштио је данас Нетблокс, независна организација која прати искључења интернета.
Нетблокс је у саопштењу на платформи Икс навео да су искључења интернета у Ирану "уобичајена тактика режима".
"Претходни случај у јануару трајао је неколико недјеља, и прикривао је тешка кршења људских права", наводи се у саопштењу.
Нетблокс је на својој интернет страници навео да је интернет у Ирану искључен 28. фебруара, на дан када су почели америчко-израелски напади на ту земљу, када су подаци са мреже показали да је национална покривеност интернетом у земљи била четири одсто од уобичајеног нивоа, преноси Б92.
