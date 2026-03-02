Logo
Први снимци хаоса на Кипру: Узлетјели ловци

Извор:

АТВ

02.03.2026

14:10

Коментари:

0
Хаос на Кипру након напада Ирана
Фото: Screenshot / X

Након напада дронова на британске базе у Акротирију, по друштвеним мрежама шире се драматични снимци са Кипра.

У међувремену борбени авиони полетјели су из војне базе Акротири на Кипру, након што су се поново огласиле сирене за ваздушну опасност.

У међувремену, кипарски медији извјештавају да се на аеродрому у Пафосу огласила сирена након што је у његовом ваздушном простору детектован сумњиви дрон.

Према непотврђеним информацијама, аеродром је затворен.

Грчке власти су донијеле одлуку да пошаљу "прву помоћ".

Како се наводи у саопштењу власти, одлуком Врховног савета оружаних снага, активирана је јединствена одбрамбена доктрина Грчке и Кипра и Грчка шаље двије фрегате на Кипар, и пар Ф-16.

Тагови :

Иран вијести

Иран

Израел Иран

Kipar

