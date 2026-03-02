Први снимци хаоса на Кипру: Узлетјели ловци

Извор:
Након напада дронова на британске базе у Акротирију, по друштвеним мрежама шире се драматични снимци са Кипра.
У међувремену борбени авиони полетјели су из војне базе Акротири на Кипру, након што су се поново огласиле сирене за ваздушну опасност.
Two drones aimed at the British Akrotiri base in Cyprus were intercepted - yediot news pic.twitter.com/SGpfM61swE— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) March 2, 2026
У међувремену, кипарски медији извјештавају да се на аеродрому у Пафосу огласила сирена након што је у његовом ваздушном простору детектован сумњиви дрон.
Према непотврђеним информацијама, аеродром је затворен.
Iran missiles have hit the British airbase in Cyprus https://t.co/si3vuQuuvZ pic.twitter.com/TNDuVF982S— Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) March 2, 2026
Грчке власти су донијеле одлуку да пошаљу "прву помоћ".
Како се наводи у саопштењу власти, одлуком Врховног савета оружаних снага, активирана је јединствена одбрамбена доктрина Грчке и Кипра и Грчка шаље двије фрегате на Кипар, и пар Ф-16.
