Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда

Огњен Матавуљ

02.03.2026

15:02

Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда

Татјана Васић, бранилац Бенедија Ђукановића, који је правоснажно осуђен на 40 година затвора због тешког убиства власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића и његовог тјелохранитеља Жарка Павловића, каже за АТВ да ће након одлуке суда одбрана искористити сва правна средства која су им на располагању.

”Одлуку Врховног суда још нисам добила, али, ако је тачно да је потврђена првостепена пресуда, морам да кажем да сам очекивала од Врховног суда Републике Српске да остане досљедан сопственим ставовима”, рекла је Васић за АТВ.

Појашњава да је ранијом одлуком Врховни суд наложио да се спроведе реконструкција да би се разјаснила бројна спорна питања.

Крунић суђење

Хроника

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

”Реконструкцијом је утврђено да се догађај није десио на начин на који је описано у оптужници, као и то да је Славиша Крунић погођен пројектилом испаљеним из унутрашњости возила. Да је Врховни суд РС примијенио исте критеријуме, првостепена пресуда ни овога пута не би могла опстати. Нажалост, имам утисак да је било теже признати да су оптужени скоро седам година неосновано у притвору, него питање убиства Славише Крунића и других разјаснити у потпуности, а што је због бројних пропуста у истрази сада тешко и учинити”, сматра Васић.

Осим Ђукановића за учешће у убиству Крунића и Павловића осуђени су Емилио Балдо на 25 година, док је бивши радник ”Сектор секјуритија” Родољуб Гајић због помагања убиства осуђен на 20 година затвора.

Крунић суђење

Хроника

Траже укидање пресуде за убиство Славише Крунића и ново судско вијеће!

