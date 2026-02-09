Траже укидање пресуде за убиство Славише Крунића и ново судско вијеће!

Аутор:Огњен Матавуљ
Браниоци Бенедија Ђукановића, Емилиа Балда и Родољуба Гајића затражили су од Врховног суда Републике Српске да укинуе поновљену пресуду Окружног суда у Бањалуци којом су они осуђени на укупно 85 година затвора за убиство власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића, његовог тјелохранитеља Жарка Павловића и рањавање возача Горана Илића.
”Предлажем суду да поново укине пресуду и наложи ново суђење, али да промијени поступајуће судско вијеће. Највише бих вољела да се ново суђење одржи пред вијећем Врховног суда”, рекла је Ђукановићев бранилац, адвокат Татјана Васић, чији су приједлог подржали и други браниоци.
Републички тужилац Жана Бојић, која је мијењала колегиницу Сњежану Петковић, сматра да су у поновљеном поступку отклоњени сви недостаци и мањкавости из укинуте пресуде. Нагласила је да неће читати одговор на жалбе браниоца, предлажући суду да жалбе одбије као неосноване и да потврди првостепену пресуду.
Износећи жалбу Васићева је навела да неће понављати све што је у њој написано, јер је веома обимна и опширна, али је поново указала да се догађај није одиграо онако како је наведено у оптужници.
”Одбрана од старта жели да утврди истину, јер само истина може да ослободи мог брањеника. Када смо тражили да се уради 3Д реконструкција, предложили смо да то уради вјештак Војин Маштруко, што је суд из предубјеђења одбио. Суд је одабрао Ненада Шипку, али његов закључак није био драматично другачији од оног што је одбрана говорила. Тада креће напад суда на вјештака, јер није потврдио очекивано, већ оно што је Маштруко већ рекао”, рекла је Васић.
Према њеним ријечима пресуда обилује претпоставкама и опет је оспоравала исказ преживјелог Горана Илића, наводећи да докази не потврђују оно што је он причао.
”Током реконструкције он је сам себе поставио у возило, а ниједан вјештак није нашао који су то пројектили који би ишли ка његовим кољенима. Оно што је описано у пресуди и његовој изјави пркоси законима физике. Иста ствар је и са смртоносном раном код Крунића, која је с лијеве стране ишла испод браде ка тјемену. Суд одбацује оно што је утврдила 3Д реконструкција (да је пуцано изнутра) и наводи да је тај пројектил прошао кроз стакло, с десне стране, одбио се од рукохват у возилу, па се вратио и погодио Крунића у главу, што такође пркоси физици”, истакла је Васић.
Балдин бранилац Небојша Милановић указао је да је његов клијент прво био ослобођен оптужбе, да би га у поновљеном суђењу осудили на 25 година, а да је изведен само један доказ који сматра незаконитим (мјерење просјечне брзине колико му је времена требало да се одвезе од кафића ”Алабама” до мјеста гдје је нестао сигнал с његовог мобилног телефона).
”Балдо је оптужен на основу скупа индиција, али не постоји ни теоретско тумачење шта је индиција, а шта претпоставка. Онда суд двије индиције узима као чињеницу”, рекао је Милановић.
Емилио Балдо у судници је истакао да није учествовао у убиству Крунића и Павловића.
”У завршној ријечи тужитељка је сама навела да против мене нема доказа. Осуђен сам на основу нула доказа на 25 година затвора!? Ја то стварно не могу да поднесем”, истакао је Балдо.
Гајићев бранилац, адвокат Светозар Бајић, сматра да је током цијелог поступка суд преузео улогу истражних органа.
”У поновљеном поступку све доказе изводио је суд, провјеравајући наводе одбране, а не оптужбе. Гајић није знао нити је покојном Жељку Ковачевићу могао пренијети информације о томе кад је Крунић ишао у ”Морети”, кад је изашао, гдје је сједио, колико је имао чланова обезбјеђења, како су они били наоружани, гдје сједе и у које вријеме су дошли на мјесто гдје се убиство догодило”, рекао је Бајић.
Он сматра да Гајић није могао ни претпоставити да ће Крунић бити убијен.
”Листинг позива између њега и Ковачевића приказан је као доказ за покушај убиства, а они су се познавали. Они су земљаци, комшије имали су контакте и прије тога и да је листинг рађен и у годинама прије убиства видјело би се да би то била иста количина позива”, рекао је Бајић.
Поново је указао да током истраге није изузет видео надзор са Крунићеве куће и имања, наводећи да је то велики пропуст полиције, тужилаштва, па и самог ”Сектор секјуритија”.
”Када нема доказа оптужени се ослобађајућу кривице, а овдје у пресуди имамо све саме претпоставке. У дијеловима пресуде се наводи да је Ковачевић нешто сазнао од Гајића, али то није поткрепљено ниједним доказом. Све инфорамације о Крунићу, Ковачевић је могао сазнати личним надзором. Поставља се онда питање да ли би Крунић био убијен да није имао инфорамције од Гајића, одговор је - да”, сматра Бајић.
Подсјетимо, након поновљеног суђења Ђукановић је за убиство и недозвољено посједовање оружја осуђен на 40 година затвора, Балдо на 25 година, док је Гајић због помагања у убиству осуђен на 20 година затвора. Осим високих затворских казни, суд је усвојио и одштетнe захтјевe породица убијених Крунића и Павловића, по којем су осуђени дужни да им на име душевног бола солидарно исплате 160.000 КМ. Тачније, по 20.000 КМ за сваког члана породице оштећених.
Крунић и Павловић су убијени 22. априла 2019. године на локалном путу у Гламочанима код Бањалуке. Изрешетани су у теренцу "тојота ленд крузер" на путу за Крунићеву викендицу, у којој је његова породица боравила због реновирања стана, што су и убице знале. Ђукановић је оглашен кривим да је заједно са Жељком Ковачевићем, који је убијен у размјени ватре са Крунићевим возачем, пуцао на Крунића. Балдо је оглашен кривим да је учествовао у планирању злочина, те је Ковачевићу на телефон дојавио тренутак када су Крунић и његово обезбјеђење из кафића ”Морети” кренули ка викендици у чијој близини је злочин почињен. Гајић је оглашен кривим за помагање убиства, тако што је Ковачевићу дојављивао информације о Крунићу.
У пресуди се наводи да су убице на локалном путу са узвишења отвориле рафалну паљбу ка аутомобилу, када је успорио на путу. Из једне пушке испаљено је најмање 20, а из друге 16 метака. Крунића је више хитаца погодило у главу, а Павловића у грудни кош и обојица су на мјесту остали мртви. Илић је рањен у оба кољена и руку. Тако рањен је испао из аута и из пиштоља "глок 17" испалио читав оквир ка нападачима и притом убио Ковачевића, који је погођен у бутину и умро је усљед искрварења.
Иначе, Врховни суд Републике Српске раније је укинуо пресуду којом је Ђукановић осуђен на 40 година затвора, Гајић на 20 година, док је Балдо у недостатку доказа ослобођен оптужбе и наложио ново суђење. У укинутој пресуди Врховни суд Републике Српске је оспоравао исказ Горана Илића, те наложио да се уради 3Д реконструкција догађаја, јер је одбрана тврдила да је Крунић убијен из унутрашњости возила.
