Logo
Large banner

Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца

09.02.2026

11:15

Коментари:

0
Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца
Фото: АТВ

Мушкарац ији су иницијали С.Т. ухапшен је јер је у Кнежеву приликом хапшења пружао отпор, напао и повриједио два полицајца, којима је указана љекарска помоћ.

Лице С.Т. управљало је возилом "опел", а приликом заустављања утврђено му је 1,97 промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Ухапшени је осумњичен за кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Припадници Полицијске станице Лакташи су у суботу, 7. фебруара, ухапсили лице из овог града чији су иницијали Б.Ј. које је пријављено за нарушавање јавног реда и мира, а при хапшењу је пружало активан отпор и утврђено му је 1,60 промила алкохола у крви.

Ухапшено лице осумњичено је за кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње нападом на полицијског службеника.

О свему су обавијештени Окружно јавно тужилаштво Бањалука и Одјељење за прекршаје бањалучког Основног суда.

Подијели:

Тагови:

хапшење

napad na policajca

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

МУП Републике Српске, полиција, грб

Хроника

Два лица из Бањалуке лишена слободе због "шумске крађе"

2 ч

0
Детаљи кобне несреће у Бањалуци: Суд одбио споразум о признању кривице, породица тражи 80.000 КМ

Хроника

Детаљи кобне несреће у Бањалуци: Суд одбио споразум о признању кривице, породица тражи 80.000 КМ

5 ч

0
Пожар у БиХ, горјела картинг арена

Хроника

Пожар у БиХ, горјела картинг арена

17 ч

0
Шок сцена: Пуцао у мушкарца насред улице, овај избјегао метак па кренуо у контранапад

Хроника

Шок сцена: Пуцао у мушкарца насред улице, овај избјегао метак па кренуо у контранапад

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner