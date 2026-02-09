Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца

09.02.2026
11:15
Мушкарац ији су иницијали С.Т. ухапшен је јер је у Кнежеву приликом хапшења пружао отпор, напао и повриједио два полицајца, којима је указана љекарска помоћ.
Лице С.Т. управљало је возилом "опел", а приликом заустављања утврђено му је 1,97 промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Ухапшени је осумњичен за кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Припадници Полицијске станице Лакташи су у суботу, 7. фебруара, ухапсили лице из овог града чији су иницијали Б.Ј. које је пријављено за нарушавање јавног реда и мира, а при хапшењу је пружало активан отпор и утврђено му је 1,60 промила алкохола у крви.
Ухапшено лице осумњичено је за кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње нападом на полицијског службеника.
О свему су обавијештени Окружно јавно тужилаштво Бањалука и Одјељење за прекршаје бањалучког Основног суда.
