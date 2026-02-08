Шок сцена: Пуцао у мушкарца насред улице, овај избјегао метак па кренуо у контранапад

Извор:
Телеграф
08.02.2026
18:53
Припадници Министарства унутрашњих послова у Пироту ухапсили су Г.М. (47) из тог града због сумње да је хицем из пиштоља покушао да убије суграђанина насред улице.
Г.М. је осумњичен да је јуче, након краће расправе на улици, испалио хитац из пиштоља у правцу мушкарца (44) из Пирота, који га није погодио.
Мушкарац је савладао осумњиченог и одузео му пиштољ након чега је Г.М. због задобијених повреда превезен у Општу болницу у Пироту.
Осумњичени ће по завршетку болничког лијечења уз кривичну пријаву бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Пироту.
