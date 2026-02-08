Рањен ловац на Мањачи!

Извор:
Глас Српске
08.02.2026
13:03
Коментари:0
Ловац Миладин Ј. (67) ранио се јутрос у лову на Мањачи, сазнаје "Глас Српске".
Према информацијама поменутог портал током лова дошло је до случајног опаљења из пушке коју је носио. Хитац је ловца погодио у стопало.
Њему је прву помоћ указала екипа Службе хитне помоћи и превезен је у болницу.
Љекари хитне су након позива веома брзо стигли до ловца којег су колеге повезле из ловишта према граду.
Друштво
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму