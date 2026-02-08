Logo
Рањен ловац на Мањачи!

Извор:

Глас Српске

08.02.2026

13:03

Коментари:

0
Ловац Миладин Ј. (67) ранио се јутрос у лову на Мањачи, сазнаје "Глас Српске".

Према информацијама поменутог портал током лова дошло је до случајног опаљења из пушке коју је носио. Хитац је ловца погодио у стопало.

Њему је прву помоћ указала екипа Службе хитне помоћи и превезен је у болницу.

Љекари хитне су након позива веома брзо стигли до ловца којег су колеге повезле из ловишта према граду.

