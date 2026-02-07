Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

07.02.2026
21:46
Коментари:0
На дионици аутопута А1 од Влакова према Бутилама запалило се возило. На сву срећу, у овом инциденту није било повријеђених особа.
Како су за Клиx.ба казали из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС), до запаљења возила је дошло у 20:10 сати.
Брзом реакцијом припадника Професионалне ватрогасне бригаде пожар је локализован у 20:50 сати.
Тренутно је у току увиђај, а узрок пожара на возилу ће накнадно бити утврђен.
Сцена
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
22
13
22
04
21
55
21
46
21
44
Тренутно на програму