Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

07.02.2026

21:46

Запалило се возило на аутопуту код Сарајева
Фото: Screenshot / Klix.ba

На дионици аутопута А1 од Влакова према Бутилама запалило се возило. На сву срећу, у овом инциденту није било повријеђених особа.

Како су за Клиx.ба казали из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС), до запаљења возила је дошло у 20:10 сати.

Брзом реакцијом припадника Професионалне ватрогасне бригаде пожар је локализован у 20:50 сати.

Тренутно је у току увиђај, а узрок пожара на возилу ће накнадно бити утврђен.

