Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

07.02.2026
20:47
Коментари:0
Поједини учесници протеста против Зимских олимпијских игара у Милану бацали су бакље и флаше на полицију, која је одговорила сузавцем и употребом водених топова, пренио је портал "Милано тудеј".
Сукоби су трајали неколико минута, а ухапшено је више особа.
Скуп је почео мирно, а демонстранти су током шетње изразили противљење економском моделу који сматрају неодрживим за град Милано.
Касније је група маскираних демонстраната обучених у црно почела да баца предмете на полицајце и карабињере, што је изазвало одговор снага безбједности.
Протест, који је окупио око 10.000 људи, организовали су Комитет против Олимпијских игара, локални синдикати, стамбена удружења и социјални центри.
Полиција је појачала обезбјеђење у близини Олимпијског села.
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
6 ч0
Остали спортови
6 ч0
Остали спортови
10 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
13
22
04
21
55
21
46
21
44
Тренутно на програму