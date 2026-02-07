Logo
Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

07.02.2026

20:47

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Claudio Furlan

Поједини учесници протеста против Зимских олимпијских игара у Милану бацали су бакље и флаше на полицију, која је одговорила сузавцем и употребом водених топова, пренио је портал "Милано тудеј".

Сукоби су трајали неколико минута, а ухапшено је више особа.

Скуп је почео мирно, а демонстранти су током шетње изразили противљење економском моделу који сматрају неодрживим за град Милано.

Касније је група маскираних демонстраната обучених у црно почела да баца предмете на полицајце и карабињере, што је изазвало одговор снага безбједности.

Протест, који је окупио око 10.000 људи, организовали су Комитет против Олимпијских игара, локални синдикати, стамбена удружења и социјални центри.

Полиција је појачала обезбјеђење у близини Олимпијског села.

Милано Кортина 2026

Milano

Италија

зимске олимпијске 2026

