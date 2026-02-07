Logo
Пресуда у Истанбулу због пуцњаве у цркви: Двије доживотне робије и 143 године затвора

07.02.2026

19:37

Пресуда у Истанбулу због пуцњаве у цркви: Двије доживотне робије и 143 године затвора

Суд у Истанбулу је донио пресуду у случају напада на католичку цркву Свете Марије, а тројица главних оптужених добила су по двије доживотне казне затвора и још 143 године иза решетака.

Осуђено је још петоро оптужених на укупно 101 годину и шест мјесеци затвора за три различита кривична дјела, објавио је портал Т24.

Пресуду је донио 26. кривични суд у Истанбулу. Од 43 оптужених, Давид Тандујев, Амирхон Халигов и Адам Хамирзајев осуђени су по члановима локалног кривичног закона "покушај насилног рушења уставног поретка" и "убиство са предумишљајем под отежавајућим околностима".

Тандујев је руски држављанин, док су Халигов и Хамирзајев држављани Таџикистана.

Петоро оптужених у овом случају, сви држављани Таџикистана, осуђени су по истим члановима на 101 годину и шест мјесеци затвора, а двојица су осуђена на по шест година. Тридесет један оптужени је ослобођен. Још двојица оптужених су такође добила различите затворске казне.

Напад на цркву Санта Марија у Саријеру, у Истанбулу, догодио се 28. јануара 2024. године. Два маскирана мушкарца отворила су ватру током недјељне службе у цркви и убиле једног турског држављанина. Терористичка група Исламска држава преузела је одговорност за напад. У оквиру истраге приведено је више од 60 људи.

