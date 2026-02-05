Изненада преминула млада фудбалерка: Клуб потврдио ужасне вијести

05.02.2026
12:54
Још увијек није објављен узрок смрти младе фудбалерке прволигаша Генклербирлигија, али се наводи да је преминула изненада и оставила у шоку цијелу турску фудбалску заједницу.
Њен клуб потврдио је ужасне вијести наводећи да су сви у клубу дубоко ожалошћени због губитка фудбалерке рођене 2013. године.
Мирај, која се истицала по својој страсти према спорту и дисциплини у тако младој доби, изазвала је велики шок у клубу и спортској заједници. Ова трагична вијест, о којој су се широко извјештавале новине, бацила је црвено-црну заједницу у жалост – наводи се на званичној страници Генклербирлигија.
Ова 13-годишњакиња се клубу придружила 2023. године и носила је дрес клуба поносно у посљедње двије године, а била је и велики таленат. Сматрали су је једном од најперспективнијих играчица своје генерације.
Након тужне вијести, сазнало се да су заставе на клупским објектима спуштене на пола копља, а неки тренинзи и догађаји су обустављени због периода жалости, пише Хајат.
Опростили смо се од наше мале звијезде, Мирај Челик. Нека почива у миру – додају из клуба Генклербирлигија.
Породица Генклербирлиги изјавила је да ће с поштовањем чувати успомену на Мирај Челик на теренима и у својим срцима, а име младе спорташице наставиће се памтити као “незаборавна звијезда” на теренима црвено-црне омладинске академије.
