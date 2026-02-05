Logo
Large banner

Изненада преминула млада фудбалерка: Клуб потврдио ужасне вијести

05.02.2026

12:54

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Још увијек није објављен узрок смрти младе фудбалерке прволигаша Генклербирлигија, али се наводи да је преминула изненада и оставила у шоку цијелу турску фудбалску заједницу.

Њен клуб потврдио је ужасне вијести наводећи да су сви у клубу дубоко ожалошћени због губитка фудбалерке рођене 2013. године.

Doktor

Здравље

Руски научници открили механизам за сузбијање раста ћелија рака

Мирај, која се истицала по својој страсти према спорту и дисциплини у тако младој доби, изазвала је велики шок у клубу и спортској заједници. Ова трагична вијест, о којој су се широко извјештавале новине, бацила је црвено-црну заједницу у жалост – наводи се на званичној страници Генклербирлигија.

Ова 13-годишњакиња се клубу придружила 2023. године и носила је дрес клуба поносно у посљедње двије године, а била је и велики таленат. Сматрали су је једном од најперспективнијих играчица своје генерације.

Након тужне вијести, сазнало се да су заставе на клупским објектима спуштене на пола копља, а неки тренинзи и догађаји су обустављени због периода жалости, пише Хајат.

Адријана Станар

Хроника

Директорица ДЗ Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

Опростили смо се од наше мале звијезде, Мирај Челик. Нека почива у миру – додају из клуба Генклербирлигија.

Породица Генклербирлиги изјавила је да ће с поштовањем чувати успомену на Мирај Челик на теренима и у својим срцима, а име младе спорташице наставиће се памтити као “незаборавна звијезда” на теренима црвено-црне омладинске академије.

Подијели:

Тагови:

preminula djevojčica

fudbal

Turska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић на састанку с радницима ЖРС: Нећемо молити

2 ч

0
Момак Милице Тодоровић

Сцена

Ово је мушкарац којем је Милица родила сина: Крио се више од 9 мјесеци

2 ч

0
ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

Савјети

ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

2 ч

0
Украјинска ракета Фламинго

Свијет

Украјина напала: Фламингом ударила на Орешник

2 ч

1

Више из рубрике

Украјинска ракета Фламинго

Свијет

Украјина напала: Фламингом ударила на Орешник

2 ч

1
Писмо власника бара након смртоносног пожара у Кран Монтани

Свијет

Писмо власника бара након смртоносног пожара у Кран Монтани

2 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Ударило јако невријеме: Полиција позвала грађане - припремите пакете

2 ч

0
Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

Свијет

Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner