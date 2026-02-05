ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

Извор:
Својим примамљивим изгледом, биљке су прави мамац за децу да их додирују или грицкају, што може озбиљно угрозити здравље, па и живот дјетета.
Управо зато, отровно биље не би требало узгајати тамо гдје претежно бораве дјеца. Одређене биљке могу да изазову тровање уколико додирујете цвјетове, коријење или лишће.
Ако се прогутају биљке које садрже отровне састојке, може доћи до тешких тровања која без стручне и правовремене помоћи, могу довести и до смртног исхода. Охрабрује чињеница да је заступљеност оваквих биљака релативно мала, односно много је више биљака које садрже отровне састојке који су, ипак, мање токсични, па су и биљке мање опасне.
Зимзелени грм који многи држе на тераси може бити јако отрован, а код појединих људи може да изазове вртоглавицу и аритмију због свог нектара који је отрован. Олеандер се због љепоте својих цвјетова често може видјети у многим баштама и на терасама. Међутим, ова биљка је изузетно отровна и може изазвати веома тешка тровања. Садржи токсине који изазивају поремећаје у срчаном ритму и циркулацији крви. Отровни су му коријен и листови. Гутање само једног листа може бити смртоносно.
Омиљена биљка свих дама је баш бршљан, који је посебно привлачан због своје љепоте и необичног изгледа. Код људи може изазвати иритацију коже, пецкање у грлу, температуру и осип. Док код љубимаца може да узрокује пролив, хиперактивност, слабост, дрхтање и повраћање.
Један од најљепших цвјетова је уједно и један од опаснијих врста. Нису све изразито опасне, већ само поједине врсте. Отровне врсте никако не треба држати у кући, а оне могу нарушити здравље како људима, тако и љубимцима.
Опасне врсте су кала, украсни љиљан, тигрови љиљани, рубрум љиљани. Симптоми су разни, од повраћања, иритиране коже, па све до проблема са видом.
Једна од најпопуларнијих кућних биљака је баш ова. Осим што је једноставна за одржавање, она садржи и кристале калцијумовог оксалата који су веома токсични за људе и животиње. Он када дође у контакт са човјеком изазива благе симптоме, отицање уста или дигестивног тракта, а код животиња је много опаснији исход.
Понекад је довољно само испирање дијела тијела који је дошао у контакт са биљком хладном водом или давање активног угља након непосредног контакта с биљком, ако је дошло до уноса биљке у организам, али, с обзиром на то да често не можете бити сигурни колику сте количину биљке унијели или удахнули, најбоље је одмах се јавити љекару или позвати хитну помоћ ако су се симптоми већ појавили. Веома је важно љекару рећи што више информација – која је биљка у питању, колику количину сте појели и какво је тренутно стање.
