Logo
Large banner

Хрват насјео на превару: "Улагање" у криптовалуте га папрено коштале

Извор:

СРНА

05.02.2026

12:25

Коментари:

0
Хрват насјео на превару: "Улагање" у криптовалуте га папрено коштале

Полицији у Винковцима један 63-годишњак пријавио је да је преварен за неколико дестина хиљада евра.

Из Полицијске управе Вуковарско-сремске наводи се да је полицијска станица у Винковцима јуче примила кривичну пријаву 63-годишњака који је био жртва кривичног дјела преваре.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Хроника

Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак

Оштећени је пријавио да је од 2019. до 2025. године повјерио укупно неколико десетина хиљада евра мушкарцу за улагање у разне криптовалуте, који му је све вријеме лагао да његова улагања расту.

Када је оштећени затражио исплату дијела добити, мушкарац га је обавијестио да је банкротирао, а након тога прекинуо контакт, наводи се у саопштењу полиције.

Подијели:

Тагови:

превара

kriptovalute

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак

Хроника

Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак

2 ч

1
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Ударило јако невријеме: Полиција позвала грађане - припремите пакете

2 ч

0
Мирослав Вујичић

Република Српска

Вујичић: Двоструки стандарди ЕУ према српском народу у Хрватској

2 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Од 1. маја укидање исплате пензија путем пуномоћи дате Фонду ПИО

2 ч

0

Више из рубрике

Бесана ноћ за Хрвате: Море прогутало јадранску обалу

Регион

Бесана ноћ за Хрвате: Море прогутало јадранску обалу

4 ч

0
Ухапшен осумњичени за паљење аутомобила свештенику СПЦ

Регион

Ухапшен осумњичени за паљење аутомобила свештенику СПЦ

5 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Тужитељка побјегла да не би ишла на робију, породици оставила писмо: ''Не могу да трпим неправду''

6 ч

0
Невријеме и велика плима у Далмацији

Регион

Далмацију погодила једна од највећих плима у посљедњих 10 година: Море носи све пред собом

7 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner