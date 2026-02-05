Хрват насјео на превару: "Улагање" у криптовалуте га папрено коштале

Извор:
Полицији у Винковцима један 63-годишњак пријавио је да је преварен за неколико дестина хиљада евра.
Из Полицијске управе Вуковарско-сремске наводи се да је полицијска станица у Винковцима јуче примила кривичну пријаву 63-годишњака који је био жртва кривичног дјела преваре.
Оштећени је пријавио да је од 2019. до 2025. године повјерио укупно неколико десетина хиљада евра мушкарцу за улагање у разне криптовалуте, који му је све вријеме лагао да његова улагања расту.
Када је оштећени затражио исплату дијела добити, мушкарац га је обавијестио да је банкротирао, а након тога прекинуо контакт, наводи се у саопштењу полиције.
