Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак

Извор:

АТВ

05.02.2026

12:20

Коментари:

1
Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак
Фото: Pexels

У Тузли је синоћ непозната особа напала старијег човјека на улици који је том приликом задобио повреде те је превезен на ЈЗУ УКЦ Тузла.

Синоћ око 21 час, ПУ Тузла/ПС Исток је запримила пријаву да је НН лице физички напало старијег мушкарца у Тузли у Улици Прве Тузланске бригаде, након чега се удаљило са мјеста догађаја. Изласком полицијских службеника на мјесто догађаја, потврђени су наводи пријаве.

Олуја

Свијет

Ударило јако невријеме: Полиција позвала грађане - припремите пакете

На лицу мјеста је затечен мушкарац (1942) из Тузле који је од стране СХМП Дома здравља Тузла превезен у ЈЗУ УКЦ Тузла.

О догађају је упознат дежурни кантонални тужилац КТ ТК-а. Потребне радње су предузели полицијски службеници ПС Исток и ОКП ПУ Тузла који настављају даљњи рад на утврђивању околности наведеног догађаја и расвјетљавању истог - наведено је из МУП-а ТК.

Тагови:

Tuzla

физички напад

Коментари (1)
