Ужас у БиХ: На улици претучен 84-годишњак

Извор:
АТВ
05.02.2026
12:20
Коментари:1
У Тузли је синоћ непозната особа напала старијег човјека на улици који је том приликом задобио повреде те је превезен на ЈЗУ УКЦ Тузла.
Синоћ око 21 час, ПУ Тузла/ПС Исток је запримила пријаву да је НН лице физички напало старијег мушкарца у Тузли у Улици Прве Тузланске бригаде, након чега се удаљило са мјеста догађаја. Изласком полицијских службеника на мјесто догађаја, потврђени су наводи пријаве.
На лицу мјеста је затечен мушкарац (1942) из Тузле који је од стране СХМП Дома здравља Тузла превезен у ЈЗУ УКЦ Тузла.
О догађају је упознат дежурни кантонални тужилац КТ ТК-а. Потребне радње су предузели полицијски службеници ПС Исток и ОКП ПУ Тузла који настављају даљњи рад на утврђивању околности наведеног догађаја и расвјетљавању истог - наведено је из МУП-а ТК.
