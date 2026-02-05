Још једна бомба је бачена: Експлозија оштетила познати ресторан

Извор:
На кафић који се налази у Улици Трешњиног цвета на Новом Београду, ноћас око 2.20 сати бачена је ручна бомба испред улазних врата, сазнаје "Блиц".
Према првим информацијама на ресторан на Новом Београду бачена је ручна бомба, а на срећу у овом нападу нико није повријеђен.
На локалу је начињена већа материјална штета.
"Бомба је бачена код улазних врата ресторана. Том приликом оштећено је стакло на овом угоститељском објекту, али и на сусједном локалу", каже извор "Блица".
Детонација је узнемирила станаре околних зграда, а полицијске патроле су убрзо по пријави стигле на лице мјеста.
Полиција је одмах обезбиједила место догађаја, поставила траке и започела увиђај, а о свему је обавјештено надлежно тужилаштво.
Подсјетимо, полиција активно трага за непознатим нападачем који је 3. фебруара бацио бомбу на ресторан у Сјеверном булевару и том приликом нанео велику материјалну штету.
Експлозија се догодила неколико сати након што је УКП упао у један познати београдски ресторан у Београду и ухапсио групу младића који се сумњиче да су посљедњих мјесеци рекетирали власнике угоститељских објеката као и бацали бомбе на локале.
