Logo
Large banner

Још једна бомба је бачена: Експлозија оштетила познати ресторан

Извор:

Блиц

05.02.2026

10:48

Коментари:

0
Још једна бомба је бачена: Експлозија оштетила познати ресторан
Фото: Танјуг

На кафић који се налази у Улици Трешњиног цвета на Новом Београду, ноћас око 2.20 сати бачена је ручна бомба испред улазних врата, сазнаје "Блиц".

Према првим информацијама на ресторан на Новом Београду бачена је ручна бомба, а на срећу у овом нападу нико није повријеђен.

На локалу је начињена већа материјална штета.

"Бомба је бачена код улазних врата ресторана. Том приликом оштећено је стакло на овом угоститељском објекту, али и на сусједном локалу", каже извор "Блица".

Детонација је узнемирила станаре околних зграда, а полицијске патроле су убрзо по пријави стигле на лице мјеста.

Полиција је одмах обезбиједила место догађаја, поставила траке и започела увиђај, а о свему је обавјештено надлежно тужилаштво.

mobilni 1

Србија

Ученици ће ускоро остављати телефоне на улазу?

Подсјетимо, полиција активно трага за непознатим нападачем који је 3. фебруара бацио бомбу на ресторан у Сјеверном булевару и том приликом нанео велику материјалну штету.

Експлозија се догодила неколико сати након што је УКП упао у један познати београдски ресторан у Београду и ухапсио групу младића који се сумњиче да су посљедњих мјесеци рекетирали власнике угоститељских објеката као и бацали бомбе на локале.

Подијели:

Тагови:

ресторан

Експлозија

bačena bomba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ученици ће ускоро остављати телефоне на улазу?

Србија

Ученици ће ускоро остављати телефоне на улазу?

4 ч

0
Милан Милошевић на Острогу

Сцена

Познатом водитељу позлило током посјете манастиру Острог

4 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Цијела породица из пронађена мртва у кући, вјерује се да су отровани

4 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Од мушкарца одузет аутомобил: За казне дугује 67.000 КМ

4 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Од мушкарца одузет аутомобил: За казне дугује 67.000 КМ

4 ч

0
Двојац ухваћен на дјелу: Крали бакар па завршили у лисицама

Хроника

Двојац ухваћен на дјелу: Крали бакар па завршили у лисицама

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Четворо Бањалучана ухапшено због дроге

4 ч

0
Запаљен форд, полиција трага за пироманима

Хроника

Запаљен форд, полиција трага за пироманима

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner