Познатом водитељу позлило током посјете манастиру Острог

Извор:
Телеграф
05.02.2026
10:41
Коментари:0
Водитељу Милану Милошевићу позлило је током посјете манастиру Острог.
Миланови пријатељи су посјету овом светом мјесту организовали као изненађење, што га је посебно дирнуло.
Ипак, док је у препуној просторији слушао бесједу свештеника, Милошевић је остао без свијести.
"Рекао је пријатељици да му није добро, изашао је напоље и наслонио се на зид. Када је покушао да крене даље, зацрнило му се пред очима и срушио се. Присутни су одмах притрчали у помоћ и брзо је дошао себи. Након краће паузе захвалио се свима који су му помогли и наставио обилазак манастира", испричао је извор близак водитељу.
Милошевић је касније повјерио пријатељици да вјерује како је разлог што му је позлило снажан емотивни набој због дуго очекиване посјете Острогу.
Током боравка у манастиру догодио се и сусрет који је на њега оставио снажан утисак.
Пришла му је дјевојка која је била са својом слијепом мајком и замолила га да јој се обрати, преноси "Телеграф".
"Жена је, када је чула његов глас, бризнула у плач, љубила му руке и говорила да би га препознала међу милион људи, јер је годинама пратила његове емисије које су јој биле утјеха", навео је извор за "Србију Данас".
Милан Милошевић није желио да детаљно коментарише цијели догађај.
"Тачна вам је информација, али не бих говорио о детаљима", кратко је поручио за медије.
Водитељ Милан Милошевић једном приликом је говорио о естради и открио да ли је некада био у емотивном односу са познатом личношћу.
"С обзиром на то да спавам дању, снови су ми јако уврнути. Буквално сам имао интимне односе са пола естраде. У сновима су ми били од највећих звијезда до оних који су се тек пробијали. Моји најближи пријатељи знају за те моје мокре чудне снове у којима сам имао таква искуства која можда никад нисам доживио у реалном животу. Не дај Боже да кажем имена свих са којима сам имао интимне односе у сну. Ето ово никад нисам јавно рекао али све је то нормално јер су то све људи са којима причам често или о којима причам често и ја, а и медији које уредно пратим. Подсвијест је чудо, неке од њих не бих штапом дирнуо, а у сну су ми били лудило", рекао је Милан Милошевић.
Иначе, Милан је своју каријеру започео као конобар на Санторинију. Тамо је служио холивудске звијезде.
