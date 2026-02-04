Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

Извор:
Пјевачица Милица Тодоровић се породила, а дјечаку је дала прелепо име Богдан.
И док мама и беба не изађу из болнице, многи се питају да ли ће Милица открити ко је отац њеног дјетета и партнер кога крије као змија ноге.
Како се шушка, одмах након што је раскинула везу са Мариом из Хрватске који је ухапшен средином фебруара јер се налази на Интерполовој потјерници, пјевачица је упознала новог мушкарца с којим је започела везу.
Како се прича, он је економиста који ради у једној великој фирми у Београду, има 37 година и прави је господин.
Он је тај који наводно не жели да се експонира медијски, а Милица мора да поштује његову жељу, пише "Свет".
Интересантно је да је нови партнер пјевачице само двије године старији од Милице, а многи стручњаци кажу да је ова разлика у партнерским односима готово идеална.
