Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

04.02.2026

АТВ

04.02.2026

16:09

Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

Пјевачица Милица Тодоровић се породила, а дјечаку је дала прелепо име Богдан.

И док мама и беба не изађу из болнице, многи се питају да ли ће Милица открити ко је отац њеног дјетета и партнер кога крије као змија ноге.

Како се шушка, одмах након што је раскинула везу са Мариом из Хрватске који је ухапшен средином фебруара јер се налази на Интерполовој потјерници, пјевачица је упознала новог мушкарца с којим је започела везу.

Милица Тодоровић и беба у стабилном стању

Како се прича, он је економиста који ради у једној великој фирми у Београду, има 37 година и прави је господин.

Он је тај који наводно не жели да се експонира медијски, а Милица мора да поштује његову жељу, пише "Свет".

Интересантно је да је нови партнер пјевачице само двије године старији од Милице, а многи стручњаци кажу да је ова разлика у партнерским односима готово идеална.

