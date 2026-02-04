Злата Петровић бирала између Хасана и Пеје, њен одговор све шокирао

Извор:
Гранд
04.02.2026
12:17
Пјевачица Злата Петровић гостовала је у емисији „Амиџи шоу“ гдје је у игри „Оговарај или једи“ требало да одговори на питање са којим бившим мужем би више вољела да дочека старост - са Хасаном Дудићем или Зораном Пејићем Пејом.
"Ко каже да морам да бирам, па са обојицом, дај да пробамо и то. Ја не могу ништа, да ли они могу, не знам, ништа не би урадили, ми би били ту као једна лијепа дружина. Никад се не зна", рекла је Злата уз смијех, преноси Гранд.
Подсјетимо, она је отворено говорила о свом животу и признала да је, након година непрекидног рада, дошло вријеме да успори и посвети се себи.
Како је истакла, иза ње је период у којем је радила пуним интензитетом, због чега данас машта о једноставнијем и мирнијем животу.
"Радила сам 300 на сат и ријешила сам неко вријеме које ми је остало, да тај остатак живота одем у један мали стан, да што мање бришем и да што мање перем. Хоћу остатак живота да будем у малом стану", рекла је она.
