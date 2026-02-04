Једна од најљепших спортисткиња стигла на Зимске олимпијске игре

Извор:
04.02.2026
Једна од најлепших и најпраћенијих спортисткиња данашњице, холандска клизачица Јута Лердам која се својевремено скинула за "Плејбој", стигла је у Милано поводом Зимских олимпијских игара на којима ће представљати своју земљу, што је открила на друштвеним мрежама.
Долетјела је приватним авионом и обавијестила својих пет милиона пратилаца на Инстаграму да је спремна за такмичење које се одржава од 6. до 22. фебруара у Милану, а на којем је умало пропустила своју шансу за учешће.
У децембру је пала у квалификационој трци на 1.000 метара, међутим остварила је успјех у дисциплини на 500 метара, због чега је на крају ипак изабрана за представницу Холандије.
Ова заносна, атрактивна плавуша, која има 27 година и висока је 181 центиметар, на Инстаграму броји чак пет милиона пратилаца, што је знатно више у односу на ранији период када је учествовала на играма.
Редовно дијели објаве из приватног и спортског живота, а у медијима је често заступљена и као вјереница Џејка Пола, професионалног боксера и интернет звијезде који ју је запросио прошле године.
Јута је звијезда брзог клизања, неколико пута је била свјетска и европска првакиња, а у Пекингу 2022. године освојила је сребрну медаљу у дисциплини на 1.000 метара.
