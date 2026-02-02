Logo
Ово су критеријуми за наступ на Зимским олимпијским играма

Зимске олимпијске игре 2026 ЗОИ када почињу
Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno

Зимске олимпијске игре одржавају се у Италији од 6. до 22. фебруара 2026. године. Љубитељи овог спорта жељно ишчекују почетак такмичења, а ово су критеријуми које спортисти треба да испуне како би се нашли на престижном такмичењу.

Осим здравствене способности и позива Националног олимпијског комитета, спортисти морају да поштују Олимпијску повељу, укључујући правила о допингу. Обавезно је потписивање Уговора о учешћу на Олимпијским играма.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ПО СПОРТОВИМА

Алпско скијање

Техничке дисциплине: Пласман у Топ 500 на свјетској ранг листи (Слалом и Велеслалом).

Брзе дисциплине: Пласман у Топ 400 на свјетској ранг листи (Спуст и Супер Г).

ФИС бодови: Максимално 80 бодова за брзе дисциплине и 120 бодова за техничке дисциплине.

Нордијско скијање (Cross Country)

Главни услов: Максимално 200 ФИС бодова на ранг листи.

Резултати на тркама: Спортиста мора остварити норме на двије сениорске трке (нпр. на Свјетском првенству, Свјетском купу или ФИС тркама).

прве зимске олимпијске игре

Остали спортови

Прве Зимске олимпијске игре: Женама само једна дисциплина, фалило снијега

Биатлон

Индивидуална норма: Најмање двије трке са 150 ИБУ поена или мање на ИБУ купу, ЕП или СП.

Алтернатива: Пласман у првој половини резултата на Јуниорском свјетском првенству.

Сноуборд (Big Air/ Slopestule)

ФИС бодови: Минимум 50.00 бодова на ранг листи.

Пласман: Топ 30 на тркама Свјетског купа или Свјетског првенства.

За спортове као што су умјетничко клизање и скелетон, ОКС ће дефинисати прецизне интерне критеријуме оног тренутка када спортисти буду близу испуњавања општих међународних норми.

