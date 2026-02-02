Ово су критеријуми за наступ на Зимским олимпијским играма

Извор:
АТВ
02.02.2026
21:17
Коментари:0
Зимске олимпијске игре одржавају се у Италији од 6. до 22. фебруара 2026. године. Љубитељи овог спорта жељно ишчекују почетак такмичења, а ово су критеријуми које спортисти треба да испуне како би се нашли на престижном такмичењу.
Осим здравствене способности и позива Националног олимпијског комитета, спортисти морају да поштују Олимпијску повељу, укључујући правила о допингу. Обавезно је потписивање Уговора о учешћу на Олимпијским играма.
Техничке дисциплине: Пласман у Топ 500 на свјетској ранг листи (Слалом и Велеслалом).
Брзе дисциплине: Пласман у Топ 400 на свјетској ранг листи (Спуст и Супер Г).
ФИС бодови: Максимално 80 бодова за брзе дисциплине и 120 бодова за техничке дисциплине.
Главни услов: Максимално 200 ФИС бодова на ранг листи.
Резултати на тркама: Спортиста мора остварити норме на двије сениорске трке (нпр. на Свјетском првенству, Свјетском купу или ФИС тркама).
Остали спортови
Прве Зимске олимпијске игре: Женама само једна дисциплина, фалило снијега
Индивидуална норма: Најмање двије трке са 150 ИБУ поена или мање на ИБУ купу, ЕП или СП.
Алтернатива: Пласман у првој половини резултата на Јуниорском свјетском првенству.
ФИС бодови: Минимум 50.00 бодова на ранг листи.
Пласман: Топ 30 на тркама Свјетског купа или Свјетског првенства.
За спортове као што су умјетничко клизање и скелетон, ОКС ће дефинисати прецизне интерне критеријуме оног тренутка када спортисти буду близу испуњавања општих међународних норми.
Остали спортови
1 мј0
Остали спортови
1 мј0
Друштво
3 мј0
Остали спортови
1 год0
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
17 ч1
Остали спортови
22 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
14
11
12
11
10
11
08
11
06
Тренутно на програму