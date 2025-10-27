Logo

"ЗОИ у Сарајеву најодвратније – агент KGB је заташкао..."

Извор:

Б92

27.10.2025

20:41

Коментари:

0
"ЗОИ у Сарајеву најодвратније – агент KGB је заташкао..."
Фото: Printscreen/Youtube

Чувени руски спортски фотограф Сергеј Киврин (70) присјетио се Зимских олимпијских игара у Сарајеву 1984. године.

Истиче да је послије сваких Олимпијских игара говорио да их више неће радити, али увијек се предомишљао и настављао даље.

Ону у Сарајеву 1984. не памти по добром.

"Свака је тешка. Најодвратнија је била у Сарајеву", рекао је Киврин и додао:

гробље споменик

Регион

На два сата од Бањалуке нуде плату 3.000 КМ: Радника нема, увозиће странце

"Катастрофално је било организовано. Живјели смо у становима у прес-селу. Однијели су нам све сувенире до посљедње значке. Мислим да је то било сервисно особље. Али то је ситница. На умјетничком клизању су украли камеру Роберта Максимова. Директно испред мог носа. Била ми је под мојим ногама, неко ју је отео и побјегао".

Пријавио је крађу полицији, а у све се умијешао агент КГБ-а.

"Одмах сам од‌јурио у полицијску станицу, рекао им да блокирају излазе. Професионална камера. Онда је дотрчао агент КГБ-а и рекао ми: 'Серјожа, ово је пријатељска земља, потребно је да Олимпијада добро прође. У Лос Анђелесу бисмо изазвали скандал, али ово је Југославија...' И тако су то заташкали", истакао је Киврин.

(б92)

Подијели:

Тагови:

zimske olimpijske igre

Сарајево

ZOI

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олимпијски дух живи на Јахорини и 40 година након ЗОИ у Сарајеву

Остали спортови

Олимпијски дух живи на Јахорини и 40 година након ЗОИ у Сарајеву

1 год

0

Култура

Zoi Saldana u 44. godini igra upola mlađu studentkinju - fanovi oduševljeni

3 год

0

Свијет

Kina znala da će krenuti operacija: Peking od Putina tražio da sačeka kraj ZOI-ja za početak

3 год

0

Остали спортови

Takmičaru na ZOI se smrzao penis tokom trke

3 год

0

Више из рубрике

56 година од разорног земљотреса у Бањалуци

Друштво

56 година од разорног земљотреса у Бањалуци

2 ч

1
Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

Друштво

Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

2 ч

0
Хуманост на дјелу: Чланови Горске службе спасили пса заглављеног на стијенама

Друштво

Хуманост на дјелу: Чланови Горске службе спасили пса заглављеног на стијенама

4 ч

0
Митрополит Фотије благословио Угљевик: Град вјере, људи и будућности

Друштво

Митрополит Фотије благословио Угљевик: Град вјере, људи и будућности

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Млада се убила јер су јој таст и ташта критиковали вјенчаницу

21

55

Миле Стевић (29) из Лопара засадио 1.000 шљива: “Иде ми од руке, видим перспективу”

21

51

Скандал у Турској: Фудбалске судије ухваћене у клађењу

21

43

И сутра се пости: Празнујемо свеца који нас подсјећа да чинимо добро другима

21

29

Дара Бубамара снима документарац: ''Ево ко би могао да ме глуми''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner