"ЗОИ у Сарајеву најодвратније – агент KGB је заташкао..."

Извор:
Б92
27.10.2025
20:41
Коментари:0
Чувени руски спортски фотограф Сергеј Киврин (70) присјетио се Зимских олимпијских игара у Сарајеву 1984. године.
Истиче да је послије сваких Олимпијских игара говорио да их више неће радити, али увијек се предомишљао и настављао даље.
Ону у Сарајеву 1984. не памти по добром.
"Свака је тешка. Најодвратнија је била у Сарајеву", рекао је Киврин и додао:
"Катастрофално је било организовано. Живјели смо у становима у прес-селу. Однијели су нам све сувенире до посљедње значке. Мислим да је то било сервисно особље. Али то је ситница. На умјетничком клизању су украли камеру Роберта Максимова. Директно испред мог носа. Била ми је под мојим ногама, неко ју је отео и побјегао".
Пријавио је крађу полицији, а у све се умијешао агент КГБ-а.
"Одмах сам одјурио у полицијску станицу, рекао им да блокирају излазе. Професионална камера. Онда је дотрчао агент КГБ-а и рекао ми: 'Серјожа, ово је пријатељска земља, потребно је да Олимпијада добро прође. У Лос Анђелесу бисмо изазвали скандал, али ово је Југославија...' И тако су то заташкали", истакао је Киврин.
(б92)
