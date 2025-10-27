Хуманост на дјелу: Чланови Горске службе спасили пса заглављеног на стијенама

27.10.2025
Чланови Горске службе спасавања Кантона 10 јуче су спасили пса који је био заглављен на стијенама Башајковца у Ливну.
Како је саопштила ГСС, јуче су добили дојаву од грађана да је пас заглављен на стијенама изнад Ливна, на малој избочини.
''Примјетили су то по лавежу који се чуо током цијелог јутра. Упркос кишној и тмурној недјељи, шест спасилаца из наше станице убрзо се окупило и изашло на терен. Пас се налазио на избочини високој око 40 метара у стометарској литици. Одлучили смо да направимо паралелни успон користећи сипар, а затим смо прешли литицу да бисмо се спустили тачно изнад ње“, рекли су из ГСС-а.
Додали су да иако су лоши услови на терену отежали приступ, ипак су успјели да дођу до пса.
''Након кратког упознавања и стицања повјерења, безбједно смо га спустили до подножја литице. Тамо га је, уз неколико махања репом, чекао заслужени оброк. Операција је завршена повратком тима у станицу и паковањем опреме“, закључили су, преноси Индекс.
